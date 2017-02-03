Таллинн и Олимпийский комитет Эстонии займутся спортивным воспитанием школьников

Делегация Таллинна во главе с вице-мэром Михаилом Кылвартом и руководство Олимпийского комитета Эстонии во главе с его президентом Урмасом Сыырумаа обсудили совместные действия по борьбе с гиподинамией (малоподвижностью) школьников города, сообщает Раэпресс.

Урмас Сыырумаа отметил, что необходимо усиление внимания государства к физическому воспитанию молодежи, в том числе к формированию у нее привычки больше двигаться, к здоровому питанию, что требует, в конечном счете, изменений в образе мышления.

Если государство утверждает, что образование у нас — обязательное, подчеркнул президент ОК, то оно должно заявить, что обязательно и физическое воспитание. Готовность тела к будущей жизни столь же важна, как и мозга и души, ибо от этого зависят благополучие человека и качество его жизни. Нормой должны стать физические тренировки не реже двух раз в неделю.

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Михаил Кылварт говорил на встрече о том, что по результатам разного рода исследований многие проблемы, в том числе в области состояния здоровья, связаны именно с недостаточной физической подвижностью детей и молодежи.Это приводит к широко распространенному ожирению, все больше потребляется детьми и подростками антидепрессантов и успокоительных препаратов.

Одна из возможностей улучшения ситуации кроется в более широком включении в систему образования физического воспитания, спорта. Это и есть цель налаживаемого сотрудничества города с Олимпийским комитетом Эстонии.

Осенью 2016 года в городе был запущен проект "Спорт — в школы!",идея и инициатива проведения которого принадлежит Михаилу Кылварту. Он предназначен, в первую очередь, для младших школьников — 7-8 лет.

Результаты его первого этапа были оглашены на встрече, за чем последовало обсуждение возможностей распространения проекта на максимальное количество школ.