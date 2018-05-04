04.05.2018, 20:03

Таллинн и Меэлис Пай заключили компромисс по трудовому спору


rus.delfi.ee
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Таллинн и Меэлис Пай заключили компромисс по трудовому спору
Meelis PaiFoto: Karin Kaljuläte

Таллинн и бывший художественный руководитель центра культуры "Сальме" Меэлис Пай достигли сегодня компромисса, по которому их трудовой спор прекращается и Таллинн компенсирует Паю процессуальные расходы и других затраты, связанные с процессом, в размере 5500 евро.

Предложение о компромиссе сделал Харьюский уездный суд 16 апреля, сообщает Раэпресс.

Таллинн 11 мая 2017 года расторг в экстренном порядке трудовой договор с Меэлисом Паем. Пай оспорил это решение в Комиссии по трудовым спорам, а затем в Харьюском уездном суде.

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