Таллинн и Меэлис Пай заключили компромисс по трудовому спору

Таллинн и бывший художественный руководитель центра культуры "Сальме" Меэлис Пай достигли сегодня компромисса, по которому их трудовой спор прекращается и Таллинн компенсирует Паю процессуальные расходы и других затраты, связанные с процессом, в размере 5500 евро.
Предложение о компромиссе сделал Харьюский уездный суд 16 апреля, сообщает Раэпресс.
Таллинн 11 мая 2017 года расторг в экстренном порядке трудовой договор с Меэлисом Паем. Пай оспорил это решение в Комиссии по трудовым спорам, а затем в Харьюском уездном суде.