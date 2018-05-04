Таллинн и Меэлис Пай заключили компромисс по трудовому спору

Meelis Pai Foto: Karin Kaljuläte

Таллинн и бывший художественный руководитель центра культуры "Сальме" Меэлис Пай достигли сегодня компромисса, по которому их трудовой спор прекращается и Таллинн компенсирует Паю процессуальные расходы и других затраты, связанные с процессом, в размере 5500 евро.