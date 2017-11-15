Таллинн готовится к развитию территории вокруг горхолла

Таллинская городская управа в соответствии с установленной детальной планировкой утвердила новую разбивку на участки недвижимости территории "Генератора культуры", горхолла и их окрестностей, сообщает Raepress.

Как рассказала вице-мэр Таллинна Эха Вырк, это ведет к изменению некоторых адресов. Так адресом самого горхолла станет: улица Садама, 1, а около горхолла со стороны порта появится новая пешеходная улица — Халси (Галса).

Все это — необходимая предпосылка реализации детальной планировки, позволяющая выставить на продажу с торгов расположенные здесь участки и начать готовиться к реконструкции горхолла.

Всего образуется 27 новых участков недвижимости, которым будут установлены управляющие и адреса. Согласно проекту распоряжения горуправы, десять участков будут иметь бизнес- и жилищное назначение, один — бизнес- и производственное, один — бизнес- и общественной застройки, три — чисто бизнес-назначение и 12 — транспортное. Городской коммунальный департамент обеспечит строительство на участках транспортного назначения, предназначенных для общественного пользования, объектов инфраструктуры, а в дальнейшем уход за ними и их ремонт.