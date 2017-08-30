Таллинн готовится к марафону: будет перекрыта часть улиц

В связи с проводимыми в конце следующей недели Таллиннским марафоном SEB, Таллиннским осенним забегом и молодежным забегом Nike горуправа дала разрешение на полное или частичное перекрытие некоторых улиц в центре города и Пирита 8, 9 и 10 сентября.

Движение будет ограничено на Пярнуском шоссе, Нарвском шоссе, улицах Йыэ, Ахтри, бульваре Мере, улице Раннамяэ, бульваре Пыхья, улицах Каларанна, Каласадама, Тёэстузе, Суур-Раннавярава, Эрика, Лусте, Ристику, Хейна, Теллискиви, Мальми, Вабрику, Копли, Сууртюки, бульварах Каарли и Тоомпуйесте, Палдиском шоссе, улице Вабаыхумуузеуми и велосипедной дорожке между улицей Вабаыхумууземи и Штромкой.

Во время ограничения движения возможны заторы.

Для функционирования во время соревнований общественного транспорта изменению подвергнутся маршруты автобусов линий 3, 5, 18, 20, 20A, 21, 21B, 23, 24A, 36, 40, 41, 41B, 43, 50, 59 и 72.

В субботу, 9 сентября, с 16:00 до 17:30 прерывается полностью движение трамваев линий 3 и 4, а в воскресенье, 10 сентября, с 8 до 16 часов — трамваев всех линий. Маршруты троллейбусов линий 1, 4 и 5 будут изменены или сокращены.

На организаторов соревнований ложится ответственность информирования об изменениях в организации движения и за установку информационных табличек на остановках общественного транспорта.