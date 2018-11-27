Таллинн готов к зиме: к работе подключились 32 снегоуборщика-разбрасывателя

Фирмы-партнеры Таллинского коммунального департамента приступили к зимним работам на улицах и дорогах столицы. В минувшие сутки к работе подключились 32 снегоуборщика-разбрасывателя и 11 многофункциональных тракторов, на остановках общественного транспорта, переходах и лестницах уборкой занимались 25 бригад рабочих (59 человек)
Толщина снежного покрова, по данным синоптиков, сегодня утром составляла 1 см, температура установилась минусовая. Местами возможен небольшой снегопад. Водителей просят строго придерживаться правил парковки автомобилей и соблюдать осторожность при езде, чтобы не мешать уборочным работам. Пешеходам следует учитывать, что тротуары, а особенно лестницы и переходы могут оказаться скользкими.
Коммунальный департамент города напоминает что за состояние тротуаров отвечают собственники прилегающих к тротуарам участков недвижимости, причем меры по очистке и ликвидации обледенения нужно принимать в течение всего дня. Для этого можно использовать каменную крошку с размером зерен 2-6 мм. Соль на тротуарах использовать запрещено.