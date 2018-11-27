Таллинн готов к зиме: к работе подключились 32 снегоуборщика-разбрасывателя

Толщина снежного покрова, по данным синоптиков, сегодня утром составляла 1 см, температура установилась минусовая. Местами возможен небольшой снегопад. Водителей просят строго придерживаться правил парковки автомобилей и соблюдать осторожность при езде, чтобы не мешать уборочным работам. Пешеходам следует учитывать, что тротуары, а особенно лестницы и переходы могут оказаться скользкими.

Коммунальный департамент города напоминает что за состояние тротуаров отвечают собственники прилегающих к тротуарам участков недвижимости, причем меры по очистке и ликвидации обледенения нужно принимать в течение всего дня. Для этого можно использовать каменную крошку с размером зерен 2-6 мм. Соль на тротуарах использовать запрещено.