30.01.2019, 16:01

Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле

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Сулев Ведлер
Редактор: Вера Степанова
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Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле
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Таллиннская горуправа уже семь лет не выполняет решение суда, которое велит ей снести расположенные в Старом городе у церкви Нигулисте строения и их части. Их построил сам город, при этом самовольно и на чужой земле, пишет Eesti Ekspress.

Снос стоял несколько лет, потому что владелец земли Хейно Вийк вел с городом компромиссные переговоры. Когда они провалились, он в итоге обратился к судебному исполнителю Ристо Сеппу, который должен призвать горуправу к порядку. Горуправа на это сообщила, что хочет силой забрать у Вийка часть земли (то есть установить принудительное владение).

В вышеупомянутом решении суда речь идет, прежде всего, о воротах Ныэласильма и стене на улице Трепи, которая соединяет место за церковью Нигулисте с улицей Харью. Но причина конфликта заметно шире и принципиальнее.

Группа предпринимателей, самый известный из которых Хельдур Меэритс, в прошлом десятилетии надеялась восстановить находившуюся на улице Харью застройку, которую разбомбили в марте 1944 года. Их бизнес-план провалился. Горуправа Юри Ратаса решила вместо зданий создать на улице Харью зеленую зону и выкупила землю, заплатив предпринимателям за каждый квадратный метр 4437 евро.

Но соглашение не охватывало такой же соседний участок на Харью, 30, которым владеет предприятие Хейно Вийка. По принципу справедливого обращения гоуправа должна была бы выкупить и тот участок площадью 715 квадратных метров. Вийк и предложил продать участок, но отцы города отказались. В случае такой же цены город должен был бы заплатить Вийку около 3,2 млн евро.

Горуправа восстановила улицу Трепи, в ходе чего частично на земле Вийка построили стену и ворота Ныэласильма. Вийк также не получил разрешения построить на своем участке земли ни одного здания, даже одноэтажного, хотя речь идет о наполовину коммерческой и наполовину жилой земле. Предприниматель платит земельный налог 6000 евро в год, хотя в действительности на его земле простирается зеленая зона. За 14 лет фирма Вийка заплатила земельного налога около 60 000 евро, и это в ситуации, когда он не мог делать на своей земле ничего.

"Это неравное обращение и притеснение эстонского предпринимателя, — говорит Вийк разочарованно. — Больше это зеленой зоной не останется! Я готов весной посадить туда картофель и зерновые!"

Город и Вийк затеяли долгую войну в суде, которая закончилась поражением города. "Это была трата денег налогоплательщиков", — оценивает Вийк.

В действительности он по-прежнему хочет продать участок городу Таллинну. "Я готов отдать, по сути, за полцены. Можно было бы только прекратить этот цирк", — говорит он. Вийк готов и обменять свою недвижимость на какую-нибудь другую. Город не согласен с этим: разница между тем, что предложил город, и тем, что просил Вийк, пятикратная.

Поиски компромисса провалились. Осенью прошлого года Вийк сообщил горуправе, что та не выполняет принятое еще в феврале 2012 года в Таллиннском окружном суде решение и он обратится по вопросу сноса к судебному исполнителю.

Но эта угроза не подействовала. Вице-мэр Эха Вырк ответила, что город собирается установить на часть участка земли Вийка площадью 35 квадратных метров принудительное владение и будет платить за это 1113 евро в год. Прощай, желанная солидная компенсация!

Вийк ответил, что не согласен с таким решением.

Но город не собирается уступать. "Поскольку у города Таллинна нет основания для принудительного отчуждения всего объекта недвижимости, город продолжает производство об установлении принудительного владения. Соответствующий административный акт готовится", — подтвердила вице-мэр Вырк Ekspress.

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