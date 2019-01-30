Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле

Горуправа восстановила улицу Трепи, в ходе чего частично на земле Вийка построили стену и ворота Ныэласильма. Вийк также не получил разрешения построить на своем участке земли ни одного здания, даже одноэтажного, хотя речь идет о наполовину коммерческой и наполовину жилой земле. Предприниматель платит земельный налог 6000 евро в год, хотя в действительности на его земле простирается зеленая зона. За 14 лет фирма Вийка заплатила земельного налога около 60 000 евро, и это в ситуации, когда он не мог делать на своей земле ничего.

"Это неравное обращение и притеснение эстонского предпринимателя, — говорит Вийк разочарованно. — Больше это зеленой зоной не останется! Я готов весной посадить туда картофель и зерновые!"

Город и Вийк затеяли долгую войну в суде, которая закончилась поражением города. "Это была трата денег налогоплательщиков", — оценивает Вийк.

В действительности он по-прежнему хочет продать участок городу Таллинну. "Я готов отдать, по сути, за полцены. Можно было бы только прекратить этот цирк", — говорит он. Вийк готов и обменять свою недвижимость на какую-нибудь другую. Город не согласен с этим: разница между тем, что предложил город, и тем, что просил Вийк, пятикратная.

Поиски компромисса провалились. Осенью прошлого года Вийк сообщил горуправе, что та не выполняет принятое еще в феврале 2012 года в Таллиннском окружном суде решение и он обратится по вопросу сноса к судебному исполнителю.

Но эта угроза не подействовала. Вице-мэр Эха Вырк ответила, что город собирается установить на часть участка земли Вийка площадью 35 квадратных метров принудительное владение и будет платить за это 1113 евро в год. Прощай, желанная солидная компенсация!

Вийк ответил, что не согласен с таким решением.

Но город не собирается уступать. "Поскольку у города Таллинна нет основания для принудительного отчуждения всего объекта недвижимости, город продолжает производство об установлении принудительного владения. Соответствующий административный акт готовится", — подтвердила вице-мэр Вырк Ekspress.