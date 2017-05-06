Таллинн годами дешево сдает в аренду помещения неизменному фигуранту ежегодников КаПо

Деятельность Центра информации по правам человека, который именуется в ежегодниках Полиции безопасности (КаПо) одним из инструментов оказания влияния со стороны России, поддерживается городом Таллинна, который уже на протяжении многих лет предоставляет в центре столицы недорогие помещения для аренды.

Договор об аренде 125 квадратных метров на бульваре Эстония, 5а был заключен в 2010 году. Стоимость сделки составляла 25 крон (1,6 евро) за м2. К этой сумме прибавлялись коммунальные расходы. Согласно условиям договора, в помещении должен был действовать центр информации.

В 2013 году договор об аренде помещений на бульваре Эстония был расторгнут и центр перекочевал на Кёлери, 8, получив в свое распоряжение 65 м2 по цене 0,96 евро за м2 ежемесячно. Условия договора также устанавливают, что помещения следует использовать в нуждах центра информации.

Кроме того, в четверг городское собрание приняло решение наградить руководителя центра Алексея Семенова знаком отличия. Семенов является членом центристской фракции Таллиннского горсобрания.