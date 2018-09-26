Таллинн добивается усиления сотрудничества с Хельсинки

Еврокомиссия вышла с рядом предложений на следующий программный период в части территориального сотрудничества с целью поддержки функциональных регионов, выходящих за пределы административных границ, сообщает Раэпресс.

Как отметил Новиков, для Таллинна, разумеется, сотрудничество с окружающим его по суше Харьюским уездом крайне важно и плодотворно. Но чрезвычайно важно для Таллинна и сотрудничество с городом-близнецом — Хельсинки, возможность создать с ним функционально переплетенное социально-экономическое сообщество. Поэтому очень проблемным представляется предложение Еврокомиссии сосредоточиться исключительно на территориальном сотрудничестве и закрыть программы для разделенных морскими водами образований.