26.09.2018, 16:31

Таллинн добивается усиления сотрудничества с Хельсинки

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rus.delfi.ee
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Таллинн добивается усиления сотрудничества с Хельсинки
Foto. Raepress

На состоявшейся в Брюсселе встрече руководителей столиц государств Евросоюза с комиссарами Еврокомиссии Йирки Катайненом и Кориной Крету вице-мэр Таллинна Андрей Новиков подчеркнул, что для формирования единого пространства двух городов — Таллинна и Хельсинки крайне важно, чтобы были продолжены и в предстоящий период программы развития городов, граничащих по морю.

Еврокомиссия вышла с рядом предложений на следующий программный период в части территориального сотрудничества с целью поддержки функциональных регионов, выходящих за пределы административных границ, сообщает Раэпресс.

Как отметил Новиков, для Таллинна, разумеется, сотрудничество с окружающим его по суше Харьюским уездом крайне важно и плодотворно. Но чрезвычайно важно для Таллинна и сотрудничество с городом-близнецом — Хельсинки, возможность создать с ним функционально переплетенное социально-экономическое сообщество. Поэтому очень проблемным представляется предложение Еврокомиссии сосредоточиться исключительно на территориальном сотрудничестве и закрыть программы для разделенных морскими водами образований.

Он отметил, что ежегодно между Таллинном и Хельсинки передвигаются 9 миллионов человек, из которых 80% — жители Эстонии и Финляндии, а 20% — иностранные туристы. Таллинн и Хельсинки образуют точно такой же единый регион, как Копенгаген и Мальмё, но его считают исключением, потому что между двумя городами построен мост.

"Мы настаиваем, — подчеркнул Новиков, — чтобы проявлялось равное отношение к территориям, разделенным сухопутной и морской границей, чтобы основой для программ не служил способ передвижения между двуедиными территориями. Мы просим, если по каким-то причинам такой подход не представляется возможным, сделать исключение для зон Таллинна и Хельсинки, аналогично тому, как это сделано для зоны Орезунда, находящейся также на берегах Балтии.

Tallinn Hockey weekend
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