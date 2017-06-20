Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы "60 на 40"

Таллиннское горсобрание одобрило законопроект пилотной программы, предполагающей более гибкое обучение предметам в гимназической ступени для трех таллиннских школ, передает "Актуальная камера".

Теперь документ будет направлен в Министерство образования и науки, в компетенцию которого входит разработка анализа и предоставления его правительству для вынесения окончательного решения, передает rus.err.ee.

По сути речь идет об отказе от системы "60 на 40" для гимназистов, о чем ходатайствовали Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия.

При этом коалиционное соглашение в ответ на такую уступку предусматривает, что абитуриенты к концу своего обучения будут владеть госязыком на высшую категорию — С1. Дебаты в горсобрании сегодня разгорелись нешуточные.