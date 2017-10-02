Таллинн чествует учебные заведения, получившие Зеленые флаги

19 таллинских учебных заведений отмечены Зеленым флагом — знаком отличия за просветительную работу в области экологии, сообщает Раэпресс.

Отличившиеся заведения — участники всемирной программы "Зеленой школы", ведущая организация которой — Датский фонд природоохранного образования. В программе участвовали 51 тысяча учебных заведений из 68 стран, в том числе 43 таллиннских учебных заведения.

Лауреатами стали: детские сады "Сикупилли", "Азундузе", "Линнупеза", "Лепатрийну", "Маазикас", "Тууле", "Казеке", "Юмера", "Кристийне", "Рабарюблик", "Везироос", "Арбу", "Синилинд", Махтраская основная школа, Техническая гимназия, Кадриоргская немецкая гимназия, Кадакаская основная школа, Общая гимназия, Мустамяэская реальная гимназия.