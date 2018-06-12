Таллинн будет одной из гаваней крупнейшей морской регаты 2021 года

Таллинн утвержден одной из пяти официальных гаваней 65-й регаты крупных парусников "The Tall Ships Races", которая пройдет здесь с 15 по 18 июля 2021 года, сообщает Раэпресс.

Получение статуса официальной гавани этой регаты — долгий и сложный процесс, в ходе которого город должен был представить детальный проект, подтверждающий его готовность к приему более чем сотни судов. В 2013 году Таллинн тоже претендовал на эту роль, но неудачно. В 2017 году он участвовал в регате в качестве промежуточной гавани.

Процесс отбора кандидатур начинается за четыре года до регаты, причем надо представить не только услуги, которые оказываются в гавани судам, но и рамочную программу для зрителей. После получения статуса официальной гавани стартует процесс подготовки большого морского праздника.

Таллинн готов к такому вызову, считает мэр города Таави Аас. Он подчеркнул, что приход сотни крупнейших парусников мира, которые в противном случае в таллинской гавани никогда вместе не оказались бы, представляет собой замечательное зрелище, способное доставить огромное удовольствие.

Регата "The Tall Ships Races 2021" отличается тем, что среди экипажей парусников половину составляет молодежь в возрасте 15-26 лет, у которой может даже не быть предшествующего опыта мореплавания. Поэтому профессиональная часть экипажей одновременно выступает и в качестве учителей.