Как сообщила AS Tallink Grupp, круизное судно Romantika, отправившееся минувшей ночью в Ригу из Стокгольма на четыре часа позже запланированного и получившее по вине шторма повреждения радарной антенны и одного иллюминатора, прибудет в Ригу в 22 часа. Следующее отправление запланировано на полночь, после того как поврежденный иллюминатор будет полностью закрыт.

Разбившийся носовой иллюминатор шестой палубы выходит в задние помещения бара Tango, которые и получили наибольшие повреждения водой. Немного воды попало с шестой палубы на пятую, в расположенные там каюты. 15 пассажирам восьми пострадавших кают были незамедлительно предоставлены новые каюты. Количество воды, попавшей на судно, минимально и не представляет никакой опасности ни пассажирам, ни судну.

Ситуация находится под контролем, зона, охваченная инцидентом, находится под строгим надзором команды, проводятся испытания средств безопасности по закрытию иллюминатора. На судне находится 277 пассажиров и 178 членов команды. Средняя высота волн в зоне инцидента составляла около семи метров, а скорость ветра — около 30 метров в секунду.

По решению капитана, судно вышло из порта Стокгольма на четыре часа позже запланированного, чтобы дождаться, когда пройдет пик шторма, разразившегося на маршруте. Причины инцидента будут расследованы, но, по первоначальной информации, они схожи со случаем, произошедшем на сестринском судне Victoria I в декабре 2015 года. Несмотря на то, что после несчастного случая c Victoria радарная мачта сестринского судна Romantika была снята и переустановлена в более укрытую часть носовой зоны, для избегания подобного инцидента этого оказалось недостаточно.

Предприятие приносит извинения за неудобства находящимся на борту пассажирам и обещает заботиться о них наилучшим образом. С пассажирами, купившими билеты на вечерний рейс из Риги в Стокгольм, компания свяжется напрямую, чтобы проинформировать о более позднем отправлении и прибытии в Стокгольм. Пассажирам будет также предоставлена возможность изменить время поездки.

Судно Romantika было построено в 2002 году в Финляндии, а на линию Рига-Стокгольм вернулось 12 декабря прошлого года. Судно принимает на борт до 2500 пассажиров.