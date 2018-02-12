Талантливые и активные люди приглашаются к участию в программе Noored Kooli

Начиная с сегодняшнего дня и до 10 марта последняя возможность представить свою кандидатуру в 12-й поток программы Noored Kooli.

Для программы Noored Kooli подходят талантливые и активные люди независимо от возраста из различных областей, кто желают способствовать получению хорошего образования в Эстонии и проработать по крайней мере два года в школе учителем, сообщают координаторы программы.

Программа Noored Kooli дает возможность ознакомиться с проблемами сферы образования и найти свое место в этой сфере. Участники программы проходят за два года уникальный курс по развитию преподавательских и руководящих навыков, который помогает им превратиться в выдающихся учителей и лидеров в своей общине. В то же время участники работают на полную ставку учителями в общеобразовательной школе, где они уделяют внимание поддержке развития всех своих учеников и их подготовлению к постоянному переобучению.

По словам руководителя по привлечению программы Noored Kooli Марис Вийрес, программа стала все более популярной среди выпускников ВУЗов и людей, кто желают сменить свою карьеру. ”Отбор программы Noored Kooli всегда был строгим, но в этом году было подано рекордное количество заявок. Это означает, что люди высоко ценят то, что мы предлагаем”, — говорит Марис Вийрес. За два предыдущих периода подачи заявок интерес в программе проявили более 500 человек и из них заявки подали 236 кандидатов, из которых в ходе основательного процесса отбора уже найдены 21 участник 12-го потока.

Программа Noored Kooli ждет активных, целеустремленных людей, у кого есть как минимум диплом бакалавра по непедагогической специальности, хорошая стрессоустойчивость и способность самоанализа, и навыки общения и рукоделия. В ходе процесса отбора кандидаты должны выполнить несколько практических и игровых задач, чтобы оценить их готовность к профессии учителя и соответствие программе Noored Kooli.

После двух лет, участники программы могут решить, продолжить работать учителем или перейти на другой уровень сферы образования. После окончания программы, 76% ее участников продолжили работу в сфере образования, из них 59% в школах. Среди бывших участников программы есть признанные учителя, директора школ, лидеры просветительских НПО, работники системы образования, преподаватели в университетах, предприниматели и др.