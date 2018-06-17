17.06.2018, 11:20

Талантливые дети остаются в стороне от эстонского вовлекающего образования

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rus.delfi.ee
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Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere Kool
Viimsis avati täna Eesti kaasaegseim, Randvere KoolFoto: Tanel Meos

Инклюзивное образование, концепция которого была разработана на основе занятий с детьми, имеющими проблемы с учёбой или поведением, оставило без внимания представителей другой крайности — одарённых детей, которым тоже нужна поддержка.
Об этом в ”Учительской газете” пишут Пилле Хяйдкинд и Трийн Кивиряхк из Тартуского университета.

Оба специалиста в области спецпедагогики ссылаются на мнение Вийре Сепп — самого авторитетного в Эстонии учёного, изучавшего тему одарённости. По мнению Сепп, долгое время возглавлявшей научную школу Тартуского университета, в Эстонии не хватает опорных специалистов, разбирающихся в спецпотребностях талантливых детей. Даже если бы таковые и нашлись, то использовать дополнительные средства для оказания поддержки одарённым детям было бы невозможно.

В отличие от проблемных учеников, поддержка которым оказывается в самой школе, специальная поддержка одарённым детям оказывается во внешкольных учреждениях в рамках внешкольных образовательных программ.

В случае с детьми с особыми потребностями мерилом успешности является количество детей, перешедших из спецшкол в обычные, а также из спецклассов в обычных школах в обычные классы. В случае же с одарёнными детьми исходной точкой, наоборот, является обычный класс в обычной школе, а показателем успешности является возможность посещать вместо обычных уроков внешкольные курсы в других образовательных учебных учреждениях. По мнению авторов статьи, ещё одним свидетельством успешности талантливых учеников является их участие и получение призовых мест на различных олимпиадах, включая международные.

По утверждению Вийре Сепп, система оказания поддержки одарённым детям может базироваться также на конкретных людях, находящихся вне школьной системы. Для талантливых ребят можно составить индивидуальную программу обучения, заполнив её занятиями при университете или на кружках по интересам. Сепп уверена, что более эффективное финансирование именно образования по интересам вкупе с увеличением выбора различных кружков будет наилучшим образом способствовать выявлению и развитию талантов детей. Тем не менее, единой системы образования по интересам, которая охватывала бы всю страну, пока ещё нет, с сожалением констатирует Вийре Сепп.

ТОП

Сейчас такие учреждения как центр инноваций и предпринимательства ”Мектори” при ТТУ, ученическая академия при ТЛУ и школа естественных наук при ЭУЕН пытаются поддержать талантливых учеников, организуя для них контактные занятия. Научная же школа при ТУ предлагает преимущественно дистантные курсы.

Несмотря на то, что преимуществом заочного обучения является отсутствие каких-либо географических рамок, тем не менее, курсы при научной школе подходят не всем ученикам. По словам и.о. директора научной школы ТУ Марека Ярвика, былой опыт свидетельствует о необходимости оказания помощи одарённым ученикам со стороны именно школьных педагогов. На заочных курсах учащиеся предоставлены сами себе и должны справляться с учёбой самостоятельно. В среднем 30% новобранцев научной школы прерывают свою учёбу в ней именно из-за отсутствия поддержки со стороны находящегося рядом школьного учителя.
По мнению Ярвика, ещё одним недостатком системы оказания поддержки молодым талантам является невозможность предложить заочникам дружеские связи. ”Крайне сложно организовать совместное общение и решение задач в единой группе, когда её участники не могут собраться за одним столом”, — сказал Ярвик.

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