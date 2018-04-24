Таксисты и ранее оставляли приехавших рожать женщин у неправильной двери

Выясняется, что таксисты и ранее привозили рожающих женщин к неправильной двери Ида-Талииннской центральной больницы. Несмотря на то, что возле больницы имеется несколько соответствующих указателей и табличек.

На прошлой неделе достоянием общественности стала история, когда приехавшая на такси роженица не смогла попасть в больницу, поскольку оказалась у неправильной двери. У женщины уже началась родовая деятельность и положение спасло лишь своевременное вмешательство охранника.

Специалист по связям с общественностью Ида-Таллиннской центральной больницы Марко Мяги сказал Delfi, что в этом году уже был подобный случай. ”Брошу камень в огород фирмы по таксоизвозу. Это ненормально, когда таксист посреди ночи оставляет женщину, которая вот-вот родит, одну во дворе больницы”, — сказал он.

Также он отметил, что больница пересмотрит свою систему указателей и оповещения в период беременности.