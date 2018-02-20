Таксисту перевели на счет 200 000 евро и тут же забрали

Неисправная бухгалтерская программа Taxify ошибочно перевела на счет бывшего водителя такси 200 000 евро. Требование о возврате было предъявлено лишь спустя неделю.

Анто узнал о случившемся 13 февраля, когда ему позвонили и спросили, согласен ли он с возвратом средств, находящихся на его банковском счете, пишет Õhtuleht.

Специалист по связям с общественностью Swedbank Маре Уус пояснили, что, если на счет получается совершается ошибочный перевод и лицо, совершившее этот перевод, желает получить средства обратно, то банк не может сделать это в одностороннем порядке.

В Taxify подтвердили, что такая ошибка имела место, и отметили, что речь идет об ошибке в бухгалтерской программе.