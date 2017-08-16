"Такая медленная и мучительная смерть". Неизвестный расстрелял собаку из воздушки

В воскресенье у семьи, проживающей в Пёйде, скончался любимец по кличке Чили. В Таллиннской клинике скорой помощи для животных выяснилось, что в собаку много раз выстрелили из пневматического ружья и отравили: с большой долей вероятности ей скормили крысиную отраву, передает Maaleht.

”Такая медленная и мучительная смерть”, — печально сказала хозяйка животных Халлики.

Много лет назад семья забрала собаку из приюта. Собака вновь стала доверять людям, была дружелюбной и оберегала детей. Ей было около десяти лет.

Несколько лет назад в кота семьи также выстрелили из пневматического ружья, пишет Meie Maa.

По словам хозяйки, ее ужасает, что среди людей бесчинствует такое бессердечное существо, которого даже нельзя назвать человеком.