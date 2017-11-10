Так что все-таки думает премьер-министр о поведении Рыйваса в Малайзии?

Премьер-министр Юри Ратас прокомментировал запрос депутата Хенна Пыллуааса о том, как премьер оценивает поведение Таави Рыйваса во время его делового визита в Малайзию.

”Визиты бизнес-делегации в важные для Эстонии страны необходимы, чтобы помочь эстонским предприятиям развивать экспорт и усиливать внешние инвестиции в Эстонию. Участие политиков в подобных визитах или организованных EAS мероприятиях являются частью деловой дипломатии”, — отметил Ратас.

”Подбором состава бизнес-делегаций и программ визитов EAS в самые важные для Эстонии пункты назначения занимается прежде всего EAS, максимально учитывая интересы Эстонии и возможности бюджета. EAS всегда открыт для предложений от различных сторон, в том числе политиков, организаций и госучреждений, которые связаны с предпринимательской средой в целом и конкретным визитом или мероприятием в частности”.

На вопрос о том, как Ратас относится к тому, что фонд и впредь готов включать в состав делегаций Рыйваса, который повел себя недостойно и опорочил имидж Эстонии, Ратас ответил: ”Сошлюсь на данный мной ранее ответ, что делегации бизнес-визитов EAS формируются самим EAS, исходя из целей визита, возможностей и иных существенных соображений”.

”Каждый член Рийгикогу должен руководствоваться в своем поведении и деятельности принципами добросовестной практики члена Рийгикогу, принятых 17 декабря 2014 года руководством Рийгикогу и представителями фракций”, — отметил Ратас.