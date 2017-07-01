Тайный договор с центристами принес EKRE 100 тысяч евро на выполнение предвыборных обещаний

В ноябре прошлого года председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме разослал некоторым руководящим членам партии письмо, в котором говорилось о соглашении с Центристской партией, и что EKRE хитрым путем получит дополнительные 100 000 евро ”крышевых” денег.

В отправленном Хельме письме было сказано, что кроме выделенных фракции 300 тысяч евро есть еще 100 тысяч, которые будут распределены не от имени фракции: ”Причина в том, что на наше соглашение с центристами о том, что наша сумма в этом году составит полмиллиона, друзья из IRL и Социал-демократическая партия начали топать ногами и заблокировали его”.

То есть, чтобы обойти несогласие партнеров по коалиции, центристы от своего имени выделили ”крышевые” деньги самоуправлениям, список которых им направила EKRE. В письме Хельме подчеркнул необходимость держать данную схему в секрете.

На покрытие предвыборных обещаний

По словам Хельме, он отправил два документа под названиями ”предложения фракции” и ”предложения Мартина”. Второй документ как раз и был списком самоуправлений, которые получили ”крышевые” деньги от имени Центристской партии.

Хельме отметил, что данное соглашение было использовано для выполнения предвыборных обещаний EKRE. Видимо, упомянутые обещания были даны 16 членам коллегии выборщиков, которые на президентских выборах голосовали за Марта Хельме — председателя EKRE и кандидата в президенты от партии.

В списке ”предложений Мартина”, то есть требований EKRE, которые Центристская партия должна была выполнить, были волостные самоуправления Рухну, Касепяэ, Пала, Меремяэ, Ряпина, Орава, Ридала, Райккюла и Кайу. Центристская партия действительно выделила этим самоуправлениям ”крышевые” деньги.

А что взамен?

Из письма не ясно, какое именно соглашение было между EKRE и Центристской партией. Можно предположить, что центристы отказались от десятой части своих ”крышевых” денег в обмен на то, чтобы EKRE поддержала Майлис Репс, кандидата в президенты от Центристской партии, во втором туре президентских выборов.

Являвшийся в конце ноября председателем Центристской фракции Тармо Тамм заявил, что не знает ничего о договоре с EKRE и о выделении им денег. Тоже самое сказал и Яак Ааб, занимавший в то время должность генсека партии. Предшественница Тамма Кадри Симсон не ответила на звонок, как и Мартин Хельме.