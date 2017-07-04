Тайный договор центристов и EKRE: 100 тысяч за помощь в избрании Ратаса премьером?

Когда в Рийгикогу проходило голосование на тему того, чтобы утвердить Юри Ратаса на должность премьер-министра Эстонии, депутаты от EKRE воздержались. Из-за этого Ратасу нужно было меньше голосов, чтобы быть избранным. Через неделю было заключено тайное соглашение, согласно которому Центристская партия выделила EKRE 100 000 евро из своих ”крышевых” денег.

Изначально EKRE вместе с Партией реформ и Свободной партией были в оппозиции, но при голосовании об утверждении Ратаса на должность консерваторы воздержались. Так как при назначении нового правительства нужно лишь, чтобы голосов ”за” было больше, чем ”против”, такое решение со стороны EKRE уменьшило число голосов, которые были необходимы Ратасу.

В то время было серьезное опасение, что часть сторонников бывшего председателя партии Эдгара Сависаара на голосовании проголосуют против, чтобы помешать назначению Ратаса премьер-министром. В итоге против проголосовал лишь Пеэтер Эрнитс.

Голосование состоялось 21 ноября 2016 года. Через неделю, 29 ноябре EKRE узнала сумму выделенных фракции ”крышевых” денег, а на следующий день председатель фракции Мартин Хельме разослал ее руководству письмо с информацией о сделке с центристами.

В отправленном Хельме письме было сказано, что кроме выделенных фракции 300 тысяч евро есть еще 100 тысяч, которые будут распределены не от имени фракции. Центристы от своего имени выделили ”крышевые” деньги самоуправлениям, список которых им направила EKRE. В письме Хельме подчеркнул необходимость держать данную схему в секрете.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Кальвы Кыва вспоминает, что тогда центристы хотели распределить ”крышевые” деньги лишь двум оппозиционным партиям: EKRE и Свободной партии, оставив реформистов ни с чем. Соцдемы же решили, что все оппозиционные партии должны получить равную сумму, как это было всегда.

По словам Кыва, если EKRE действительно воздержались при голосовании за 100 тысяч евро ”крышевых” денег, то ”в истории Эстонии не найти другой такой дешевой партии”. Председатель соцдемов Евгений Осиновский в воскресенье на своей странице в Facebook также намекнул возможную связь договора о ”крышевых” деньгах и голосование о формировании правительства.

Мартин Хельме на запрос Delfi не ответил, но написал на своей странице в Facebook, что для получения для партии дополнительных денег никогда он не шел ни на какие компромиссы и не голосовал вразрез с общей позицией партии.

Договор о ”крышевых” деньгах Хельме заключил с тогдашним председателем Центристской фракции Кадри Симсон. Симсон объяснила, что они просто хотели вместе поддержать местные самоуправления. По ее словам, Центристская партия знает, какого это быть в оппозиции и ощущать неравенство в распределении ”крышевых” денег между правительством и оппозицией.

Также можно предположить, что центристы отказались от десятой части своих ”крышевых” денег в обмен на то, чтобы EKRE поддержала Майлис Репс, кандидата в президенты от Центристской партии, во втором туре президентских выборов. Хельме и Симсон отрицают это.