Тайная жизнь иностранцев в Таллинне: когда эстонский язык не нужен

Арзу Тутук Алтиней из Стамбула встает в 6.30 утра, чтобы отвести своего шестилетнего сына Дениза в детсадовскую группу при школе. В этом же учреждении на английском и французском языке грызут гранит науки еще 310 детей. Пока Дениз находится в школе, женщина занимается своей фирмой по оказанию экскурсоводческих услуг. Фирму Арзу открыла два года назад благодаря программе э-резиденции. Сейчас она предлагает пешие экскурсии в 12 странах Европы. Несмотря на то, что основными магнитами для иностранных талантов служат ИТ-фирмы и стартапы, есть среди приезжих и владельцы кафе или баров или бизнеса по продаже, например, привезенного из Ирана чая.

Студентов-айтишников берут на работу уже во время учебы. Студентам других специальностей устроиться труднее. ”Мои сокурсницы чувствуют, что работодатели предпочитают эстонцев. И не только из-за языка”, — сетует Арзу.

Насколько хорошую жизнь могут себе позволить проживающие в Эстонии иностранцы, и в частности специалисты ИТ-сектора, неизвестно, однако известно, что, например, плата за посещение садика при Европейской школе составляет 3300 евро в год.

В то время, как Арзу везет своего сына на болота или в зоопарк Элиствере, предпочитающие ночую жизнь англоязычные таллиннцы проводят время по-другому. Часто их путь простирается по скользким улицам Старого Таллинна в сторону Пикк ялг со стороны Толстой Маргариты, где находится место под названием ”Место” (Koht). Адрес есть, координаты GPS есть, но вход найти нелегко. "Right there bro,” — помогают журналисту двое курящих во дворе дома молодых людей.

Дверь маленькая и больше смахивает на крышку гроба. Журналист проходит вовнутрь и будто оказывается в другом мире. В углу горит камин, а выбор алкоголя за стойкой поражает даже самое живое воображение. В воздухе витает англоязычная речь, а народу так много, что на поиск свободного места уходит полтора часа. По сути здесь сплелись воедино все западные страны и не только. Можно сказать, что публика представляет своего рода закрытую коммуну, полноценно принадлежать которой можно только не имея эстонского языка в качестве родного.

Кроме этого бара часть англоязычных людей Таллинна посещают, например, специальные вечера знакомств. При этом нельзя сказать, что иностранцы специально занимаются строительством тайного мира, просто, скорее всего, они быстро понимают, что дружба с коллегой-эстонцем, как правило, длится аккурат с десяти утра до пяти вечера.

Некоторые иностранцы утверждают, что приезжающих к ним погостить друзей они первым делом они ведут в Kolm Lõvi. ”Это место, где можно без прикрас увидеть часть жизни таллиннцев”, — говорит работающий в Transferwise Хью Эльдред-Григг.

Как бы то ни было, прибывший около трех часов ночи на место журналист иностранцев в заведении не заметил. В отличие от относительно спокойного ”Места” здесь его встречают крики и шум. Вместо камина народ наслаждается русским роком и во всем этом царящем вокруг "совке", похоже, чувствует себя более чем комфортно... И почему же tripadvisor.com советует это место?