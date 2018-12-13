Тайная жизнь иностранцев в Таллинне: когда эстонский язык не нужен(14)
Еженедельник Eesti Ekspress пишет, что в результате глобализации Таллинн давно уже стал городом, где наряду с местным культурным пространством процветает и англоязычное.
Еженедельник Eesti Ekspress пишет, что в результате глобализации Таллинн давно уже стал городом, где наряду с местным культурным пространством процветает и англоязычное.
"Вы там раньше бывали?” — спрашивает таксист Эрго журналиста, который в половину третьего ночи садится в центре города в машину и просит отвести его к расположенному в Копли бару ”Kolm Lõvi”.
”Нет, но я слышал, что там много хипстеров-иностранцев”.
”Ну только если днем. Ночью, например, я и остальные, кто возит по этому приложению, стараемся людей оттуда не брать. Нет смысла. Всегда какие-то проблемы. Я брал где-то раз десять, и только один раз это были нормальные люди. Многие едут туда специально, чтобы подраться”.
На настоящий момент в Эстонии насчитывается десятки фирм, действующих преимущественно или только на английском языке. Если принимать во внимание и совсем мелкие фирмы, то и того больше. Также растет количество англоязычных школ и детских садов. Школ на сегодняшний день имеется семь, детских садов как минимум три. В прошлом году на путь платного образования в них встало (или пошло в сад) в общей сложности около 800 детей. За последние пять лет эта цифра выросла вдвое.
Директор Эстонской международной школы Дон Пэйн отмечает, что для тех родителей, у которых отсутствует опыт переезда и которые испытывают культурный шок от нового пространства, школа является своего рода поддержкой. Пэйн говорит, что большинство родителей обучающихся в его школе детей — это дипломаты, работники посольств и подведомственных учреждений НАТО, а в последние три-четыре года стало появляться все больше детей, чьи родители работают в ИТ-фирмах и разных стартапах.
Арзу Тутук Алтиней из Стамбула встает в 6.30 утра, чтобы отвести своего шестилетнего сына Дениза в детсадовскую группу при школе. В этом же учреждении на английском и французском языке грызут гранит науки еще 310 детей. Пока Дениз находится в школе, женщина занимается своей фирмой по оказанию экскурсоводческих услуг. Фирму Арзу открыла два года назад благодаря программе э-резиденции. Сейчас она предлагает пешие экскурсии в 12 странах Европы. Несмотря на то, что основными магнитами для иностранных талантов служат ИТ-фирмы и стартапы, есть среди приезжих и владельцы кафе или баров или бизнеса по продаже, например, привезенного из Ирана чая.
Студентов-айтишников берут на работу уже во время учебы. Студентам других специальностей устроиться труднее. ”Мои сокурсницы чувствуют, что работодатели предпочитают эстонцев. И не только из-за языка”, — сетует Арзу.
Насколько хорошую жизнь могут себе позволить проживающие в Эстонии иностранцы, и в частности специалисты ИТ-сектора, неизвестно, однако известно, что, например, плата за посещение садика при Европейской школе составляет 3300 евро в год.
В то время, как Арзу везет своего сына на болота или в зоопарк Элиствере, предпочитающие ночую жизнь англоязычные таллиннцы проводят время по-другому. Часто их путь простирается по скользким улицам Старого Таллинна в сторону Пикк ялг со стороны Толстой Маргариты, где находится место под названием ”Место” (Koht). Адрес есть, координаты GPS есть, но вход найти нелегко. "Right there bro,” — помогают журналисту двое курящих во дворе дома молодых людей.
Дверь маленькая и больше смахивает на крышку гроба. Журналист проходит вовнутрь и будто оказывается в другом мире. В углу горит камин, а выбор алкоголя за стойкой поражает даже самое живое воображение. В воздухе витает англоязычная речь, а народу так много, что на поиск свободного места уходит полтора часа. По сути здесь сплелись воедино все западные страны и не только. Можно сказать, что публика представляет своего рода закрытую коммуну, полноценно принадлежать которой можно только не имея эстонского языка в качестве родного.
Кроме этого бара часть англоязычных людей Таллинна посещают, например, специальные вечера знакомств. При этом нельзя сказать, что иностранцы специально занимаются строительством тайного мира, просто, скорее всего, они быстро понимают, что дружба с коллегой-эстонцем, как правило, длится аккурат с десяти утра до пяти вечера.
Некоторые иностранцы утверждают, что приезжающих к ним погостить друзей они первым делом они ведут в Kolm Lõvi. ”Это место, где можно без прикрас увидеть часть жизни таллиннцев”, — говорит работающий в Transferwise Хью Эльдред-Григг.
Как бы то ни было, прибывший около трех часов ночи на место журналист иностранцев в заведении не заметил. В отличие от относительно спокойного ”Места” здесь его встречают крики и шум. Вместо камина народ наслаждается русским роком и во всем этом царящем вокруг "совке", похоже, чувствует себя более чем комфортно... И почему же tripadvisor.com советует это место?
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