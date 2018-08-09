Тайна случайной ракеты: кратер найден, осколки — нет. И почему она не самоуничтожилась?(72)
И еще один из вопросов: почему ракета, созданная для воздушных целей, вообще достигла земли?
И еще один из вопросов: почему ракета, созданная для воздушных целей, вообще достигла земли?
”Это вообще невероятно, насколько нам сейчас повезло”, — поведал вчера один госчиновник, когда начали выясняться подробности происшествия с ракетой.
Она не вылетела с территории Эстонии, не задела ни одного воздушного судна, ни одного населенного пункта, ни дома — вообще ни одного объекта. Стало известно, что это была т. н. ракета ”полетел и забыл”: в один момент она начинает управляться самостоятельно и лететь в направлении цели. В момент ее запуска, во вторник в 15:44, в воздушном пространстве Эстонии находилось два гражданских самолета. На высоте десяти км — из Калининграда в Санкт-Петербург летел Embraer, а на низкой высоте — маленький Piper. Также в небе присутствовали и два французских истребителя, они тренировались вместе с испанскими, один из которых и выпустил ту ракету.
Вчера во второй половине дня стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла. Глава Сил обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем и Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге дали по такому случаю пресс-конференцию, на которой заявили, что, по всей вероятности, место падения ракеты установлено. А именно: наиден кратер, который образовался из-за взрыва ракеты, когда она коснулась земли. ”Но пока мы не найдем ее осколки, я не могу подтвердить, что она найдена”, — поосторожничал Валге.
Поскольку ракеты типа ”воздух-воздух” созданы для уничтожения воздушных целей, логично предположить, что по преодолении некоторой дистанции ракета должна самоуничтожиться. Но этого не произошло. Почему — внятного ответа пока нет. Следствие покажет.
Также к настоящему моменту неизвестно, была ли у той ракеты какая-то цель, с учетом которой она и начала свой полет?
Поиски выпущенной позавчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.
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