Тайна случайной ракеты: кратер найден, осколки — нет. И почему она не самоуничтожилась?

”Это вообще невероятно, насколько нам сейчас повезло”, — поведал вчера один госчиновник, когда начали выясняться подробности происшествия с ракетой.

Она не вылетела с территории Эстонии, не задела ни одного воздушного судна, ни одного населенного пункта, ни дома — вообще ни одного объекта. Стало известно, что это была т. н. ракета ”полетел и забыл”: в один момент она начинает управляться самостоятельно и лететь в направлении цели. В момент ее запуска, во вторник в 15:44, в воздушном пространстве Эстонии находилось два гражданских самолета. На высоте десяти км — из Калининграда в Санкт-Петербург летел Embraer, а на низкой высоте — маленький Piper. Также в небе присутствовали и два французских истребителя, они тренировались вместе с испанскими, один из которых и выпустил ту ракету.

Вчера во второй половине дня стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла. Глава Сил обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем и Глава Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге дали по такому случаю пресс-конференцию, на которой заявили, что, по всей вероятности, место падения ракеты установлено. А именно: наиден кратер, который образовался из-за взрыва ракеты, когда она коснулась земли. ”Но пока мы не найдем ее осколки, я не могу подтвердить, что она найдена”, — поосторожничал Валге.