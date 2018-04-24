Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?

Двое срочников находятся на задании и стоят на траве у обочины на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Их задание — направлять колонны Сил обороны. В определенный момент буквально ”из ниоткуда” появляется легковой автомобиль Audi A6 и сбивает молодых людей. Водитель не останавливается, дает газу и уезжает с места происшествия в сторону Таллинна, описывает Eesti Päevaleht.

В полицию 21-летний водитель Audi обращается лишь через день, в воскресенье. Тем же вечером его задерживают в качестве подозреваемого. До настоящего момента каких-либо внятных объяснений случившемуся он не дал. У издания есть информация, что, по словам молодого человека, он наехал на козу, но опытные водители знают, что в таком случае человек остановится, чтобы как минимум проверить, не повреждена ли машина.

Ходят слухи и о намеренном наезде.

Репутация молодого человека не запятнана. Он учится в университете, работает тренером. Если предположить, что он действительно принял человека за козу, то речь может идти о галлюцинациях. Это в свою очередь может указывать на наркотическое и алкогольное опьянение. С другой стороны, его внимание могло рассеяться и из-за разговора или переписки по мобильному телефону.

То, что он мог не заметить людей из-за плохих погодных условий, исключено, потому что погода была ясной.