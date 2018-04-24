24.04.2018, 11:50

Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?

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Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
EST 11
Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?
Tiit Blaat

Двое срочников находятся на задании и стоят на траве у обочины на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Их задание — направлять колонны Сил обороны. В определенный момент буквально ”из ниоткуда” появляется легковой автомобиль Audi A6 и сбивает молодых людей. Водитель не останавливается, дает газу и уезжает с места происшествия в сторону Таллинна, описывает Eesti Päevaleht.

В полицию 21-летний водитель Audi обращается лишь через день, в воскресенье. Тем же вечером его задерживают в качестве подозреваемого. До настоящего момента каких-либо внятных объяснений случившемуся он не дал. У издания есть информация, что, по словам молодого человека, он наехал на козу, но опытные водители знают, что в таком случае человек остановится, чтобы как минимум проверить, не повреждена ли машина.

Ходят слухи и о намеренном наезде.

Репутация молодого человека не запятнана. Он учится в университете, работает тренером. Если предположить, что он действительно принял человека за козу, то речь может идти о галлюцинациях. Это в свою очередь может указывать на наркотическое и алкогольное опьянение. С другой стороны, его внимание могло рассеяться и из-за разговора или переписки по мобильному телефону.

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То, что он мог не заметить людей из-за плохих погодных условий, исключено, потому что погода была ясной.

Глава Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери подтвердил, что молодой человек обратился к ним через день после инцидента. ”После того, как в прессе был опубликован призыв к виновнику или возможным свидетелям”, — сказал он. ”Наивно полагать, что сегодня удастся что-то скрыть. Камеры есть везде — в том числе на машинах. Также люди активно общаются в соцсетях”.

”Мы проверяем все версии, но во время уголовного процесса мы их, к сожалению, комментировать не может. Следствие находится лишь в начальной фазе.”, — добавил он.

”Понятно, что подобная авария вызывает вопросы. Мы имеет дело с противоречивыми фактами, которые дают пищу для различных спекуляций. Сейчас мы не можем дать исчерпывающий ответ. Прежде надо проверить все варианты, — прокоментировал окружной прокурор Ляэнеской прокуратуры Ааарне Пруус. — Сейчас самое важно то, что жизням срочников ничто не угрожает, они идут на поправку и человек, который совершил эту аварию, сам связался с полицией”.

Синимери подчеркнул, что в подобных случаях водитель по закону обязан остановиться и оказать помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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