"Таинственный консультант" Яны Тоом: Юри, поезжай на Хундисильма и уговори Эдгара баллотироваться по спискам центристов

”Давайте же, наконец, дадим слово единственному эстонцу за этим столом. Оудекки, прошу”, — говорит мужской голос на пресс-конференции т. н. трех сестер 28 июня. За столом сидят Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Яна Тоом, Михаил Кылварт и Михаил Корб. Этот мужской голос принадлежит Яакко Вяли, бывшему советнику Эдгара Сависаара, а ныне ведущему Tallinna TV.

Помимо прочего, Вяли дает советы Яне Тоом и не исключает участия в парламентских выборах 2019.

”Отмечу также, что Эгар Сависаар был готов прийти сегодня сюда вместе с Яной Тоом и другими, но все посчитали, что это ненужно. Процесс продолжается и, как видите, за столом вместе с тремя сестрами находится как генеральный секретарь Центристской партии, так и вице-председатель. Михаил Кылварт, прошу”, — начал Вяли конференцию.

Яакко Вяли долгое время являлся советником Сависаара, теперь он консультирует Яну Тоом, проводит ее пресс-конференции, не забывая посещать и хутор Хундисильма. Есть люди, которые считают его одним из тех, кто дергает за ниточки в Центристской партии.

”Если договоренность не будет достигнута, через неделю просто пройдет новая пресс-конференция”, — сказа Вяли 28 июня. Так и случилось, только новую пресс-конференцию вел уже не он. Яна Тоом сама сообщила общественности, что избирательного союза не будет.

”Я и раньше помогал Яне. Это было в ноябре 2016 года (тогда Тоом сообщила, то баллотируется в председатели партии — прим.ред.). Приехать должен был и Сависаар, но не приехал. На конференции трех сестер он тоже должен был присутствовать, но не добрался. Никакого договора о сотрудничестве как такового у меня нет”, — ответил он на вопрос о том, почему вел пресс-конференцию. Также он отметил, что в бюро Яны Тоом он не работает. ”Плату я за это не получаю, у нас нет договора о сотрудничестве”, — подчеркнул Вяли.

По словам Вяли, на сотрудничество с Тоом его вдохновляет ее персона. ”Знаете, в Эстонии так мало политиков с яйцами”, — сказал он, описав Тоом как выдающуюся личность, которая умеет хорошо выражать свои мысли и не боится говорить то, что думает. ”У нас просто хорошие отношения, я иногда даю ей советы. На постоянной основе мы не сотрудничаем”.

На вопрос о том, какие отношения сейчас у него с Сависааром, Вяли ответил: ”Очень хорошие. Недавно я был у него на Хундисильма. Эдгар снова находится в великолепной форме. Сейчас кажется, что у него все хорошо . Я уверен, что он сможет участвовать в выборах. Но я сомневаюсь, что он станет помогать Симсон. Скорее, выйдет со своим списком”.

Вяли признал, что по вопросу отдельного избирательного списка Тоом, действительно, консультировали два человека: он сам и Кылварт. ”Однако не стоит это переоценивать”, — считает Вяли.

На просьбу журналиста озвучить какую-нибудь политическую рекомендацию, Вяли ответил: ”Я бы дал следующий совет: Юри, поезжай на Хундисильма и уговори Эдгара баллотироваться по спискам Центристской партии. Это я посоветовал бы Ратасу. Подобная внутренняя конкуренция приведет к потере голосов и не принесет ничего хорошего. Было бы естественно, если бы Эдгар баллотировался по спискам Центристской партии. Вероятно, самая большая проблема заключается в том, что он хочет выдвигаться исключительно в Ласнамяэ. Так дайте ему эту возможность! На самом деле Кылварт сам был бы готов баллотироваться в Пыхья-Таллинне”.

Яакко Вяли характеризуют как человека с пестрым прошлым, который наряду с различными карьерными достижениями имел конфликты с законом. Советник по связям с общественностью Таллиннского горсобрания, рупор и правая рука тогдашнего руководителя собрания Эдгара Сависаара, экс-советник Арнольда Рюйтеля, экс-директор приюта для животных, он неоднократно попадал в орбиту внимания прессы в связи с разными скандалам, в том числе в связи с вождением в пьяном виде, присвоением, подделкой документов и мошенничеством. Советником горсобрания Вяли стал после избрания Эдгара Сависаара председателем собрания.