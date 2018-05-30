30.05.2018, 10:10

Таинственная история: по дороге в Эстонию пропали девять латвийских трупов

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rus.delfi.ee
EST 49
Таинственная история: по дороге в Эстонию пропали девять латвийских трупов
фото иллюстративноеAnni Õnneleid

Конкуренты показывают пальцем на Выруский крематорий. А там — в замешательстве: почему на них набрасываются, пишет Eesti Päevaleht.

14 мая на севере Латвии на границе с Эстонией ив Ружиене произошло ДТП с участием авто, перевозившего трупы. В нем везли тела девятерых усопших — на кремацию в Эстонию. Но ни один из эстонских крематориев не признается, что груз был предназначен им.

Данный случай — нарушения и закона, и этики. В соответствии с правилами, тела можно перевозить через границу, но для этого должны быть в порядке документы, останки можно перевозить в свинцовом гробу, содержащем специальный впитавающий жидкости материал. Ушедших можно перевозить по одному — уж никак не девятерых разом.

В Ружиене же очевидцы лицезрели иное. Когда на место ДТП прибыла замещающая машина, без каких-либо морозильных установок из багажника стали перегружать трупы в другое авто. О гробах речи и не шло: трупы хранились в обычных пакетах. Несколько эстонских крематориев заверили, услышав эти факты, что совместная перевозка тел в таких условиях абсолютно неприемлема и неэтична.

Непосредственно после ДТП латвийская пресса писала, что эти девять трупов везли в Выруский крематорий. Транспорт организовало латвийское похоронное бюро ”Ритус”, которое утверждало, что услуга кремации в Эстонии попросту настолько дешевле, что грех не воспользоваться такой возможностью. И поскольку сожжение в Эстонии — дешевле, а крематориев в Латвии лишь два, наши южные соседи часто пользуются услугами южно-эстонских центров. Выруский же крематорий заверил, что эти девятеро были предназначены не им, и вообще они уже с апреля не сотрудничают с Латвией.

Также все иные эстонские крематории заверили, что эти девять трупов везли не к ним.

Полностью читайте статью в Eesti Päevaleht.

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