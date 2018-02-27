TAI: смертность от употребления алкоголя снижается

Napsipudel Foto: Anni Õnneleid

Первоначальная статистика показывает, что в 2017 году в Эстонии от болезней, связанных с употреблением алкоголя, скончались 419 человек. В 2016 году — 465 соответственно, сообщает Институт развития здоровья.