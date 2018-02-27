TAI: смертность от употребления алкоголя снижается

Первоначальная статистика показывает, что в 2017 году в Эстонии от болезней, связанных с употреблением алкоголя, скончались 419 человек. В 2016 году — 465 соответственно, сообщает Институт развития здоровья.
По словам управляющего реестром причин смертей TAI Глеба Денисова, это лишь первоначальная статистика, и поступили еще не все данные. ”Но все же можно быть вполне уверенным, что смертность по причине болезней, вызванных употреблением алкоголя, в прошлом году ниже, чем в позапрошлом”, — заверил Денисов.
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