TAI считает открытие в Ласнамяэ пункта обмена шприцев важным шагом

Институт развития здоровья (TAI) и управа района Ласнамяэ провели вчера утром встречу, на которой договорились об открытии центра снижения вреда в районе Сыямяэ. Для этой цели в районе Сыямяэ будет установлено модульное здание.

Над выбором конкретного земельного участка управа Ласнамяэ и TAI еще работают, проводя переговоры с владельцами земли, сообщает институт в своем пресс-релизе. Основными критериями отбора земельных участков являются отсутствие в непосредственной близости детских учреждений и жилых домов, но при этом к центру должен быть обеспечен доступ — как пешком и на общественном транспорте, так и на машине.

Проведенный TAI анализ рисков показал, что в Ласнамяэ проживает или передвигается треть потребителей инъекционных наркотиков Таллинна, т. е. примерно 1 800 человек. В Ласнамяэ зарегистрировано 18% преступлений и преступлений, связанных с наркотиками, которые совершены потребителями наркотиков.

Анализ рисков также выявил, что самыми проблематичными районами являются Паэ и Сели. Создаваемый временный центр снижения вреда планируется разместить в районе Сыямяэ, который расположен как раз между Паэ и Сели, и сможет удовлетворить нужды всего района.

Центр снижения вреда предлагает различные услуги, направленные на уменьшение рисков, связанных с употреблением наркотиков. Эти услуги предназначены как для самих зависимых, так и для их близких, а также для всех жителей — использованные шприцы обмениваются на чистые, тем самым предотвращается попадание грязных шприцев на улицы; зависимых и их близких консультируют о возможностях лечения и мотивируют отказаться от наркотиков и обратиться за лечением, а также их обучают правильным действиям в случае передозировки, в т. ч. обучают применять налоксон — препарат, спасающий жизнь при передозировке опиоидами.

Основной целью центра снижения вреда является снижение уровня распространения инфекций, передающихся с кровью. В этом году выявлено уже 13 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 6 в Таллинне. В 2017 году в Эстонии зарегистрировано 219 новых случаев ВИЧ, из них 94 в Таллинне. Проведенные международные исследования (анализ данных 99 городов) показывают, что в тех городах, где работает услуга обмена шприцев, распространение ВИЧ-инфекции снижается на 19% в год. В то же время в тех городах, где такая услуга не работает, распространение ВИЧ-инфекции увеличивается на 8% в год.

Также исследования показывают, что потребители наркотиков, посещающие центры снижения вреда, в 5 раз чаще бывают согласны принять помощь и обратиться за лечением, чем те, которые не пользуются услугами снижения вреда. Таким образом, эти центры помогают уменьшить проблему наркомании как в конкретном районе, так и в обществе в целом.