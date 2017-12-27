TAI расширяет возможности лечения для несовершеннолетних с зависимостью

Институт развития здоровья (TAI) и Ида-Вируская центральная больница начали сотрудничество для предоставления лечения и реабилитации молодежи с проблемами зависимости.

Институт развития здоровья сообщает, что подписал сегодня договор о сотрудничестве, согласно которому с осени 2018 года в центре душевного здоровья для детей и молодежи при Ида-Вируской центральной больнице начнут оказывать консультационные услуги для молодежи с проблемами зависимости. С 2019 года откроется также стационарный лечебный и реабилитационный центр, рассчитанный на 24 места. Договор о сотрудничестве заключен на 5 лет, услуги будет финансировать TAI из госбюджета.

По словам директора TAI Анники Веймер, государство обращает все больше внимания на профилактику и лечение проблем зависимости. ”В случае детей и молодежи особенно важно обеспечить как можно более оперативную и качественную помощь. В этом деле для нас профессиональным партнером является Ида-Вируская центральная больница, которая как самое большое учреждение здравоохранения в данном регионе обладает соответствующей компетенцией”, — сказала Веймер. ”В 2019 году в регионе Ида-Вирумаа мы продолжим оказание консультационных и реабилитационных услуг для несовершеннолетних в большем объеме, чем до сих пор”.

”В сотрудничестве с Институтом развития здоровья мы можем предложить профессиональную поддержку молодежи с проблемами зависимости, а также их близким”, — прокомментировал подписание договора председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер. ”Проблемы зависимости в Ида-Вирумаа больше, чем в каком-то другом регионе Эстонии, и поэтому нужно вкладывать больше в сферу лечения и реабилитации для молодежи”.

К 15-16 годам 38% школьников Эстонии уже пробуют наркотики. Примерно 1/5 часть взрослого населения Эстонии пробовала наркотики хотя бы раз в жизни. В Эстонии насчитывается примерно 9 000 людей, употребляющих инъекционные наркотики, примерно четверть из них начали инъекционное употребление в 15 лет.

Для несовершеннолетних с проблемами зависимости в настоящее время при поддержке государства оказываются следующие услуги:

Пациенты принимаются со всей Эстонии:

Закрытая, или круглосуточная на месте реабилитация, OÜ CORRIGO, Йыхви. Услуга не является специализированной на основе конкретного вещества, поэтому подходит для потребителей различных веществ (алкоголь, табак, наркотики). Количество мест — 16. Для пациентов услуга бесплатная. Для регистрации на услугу звонить по тел. 53624842.

Для пациентов Северной Эстонии:

Стационарное, или круглосуточное на месте лечение детокс для несовершеннолетних, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Таллинн. Для пациентов услуга бесплатная. Количество мест — 4. Для регистрации на услугу звонить по тел. 6977352 (регистратура).

Групповая терапия для несовершеннолетних с поведенческими проблемами, групповые консультации для родителей, SA TALLINNA LASTEHAIGLA, Таллинн. Услуга бесплатная. Для регистрации на услугу звонить по тел. 53019099. Группы для родителей по тел. 6 977 292, 6 977 245, 6977 353. Проводится также консультирование по телефону — понедельник-пятница с 13.00 до 14.00, тел. 5294675.

Для пациентов Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа:

Амбулаторное консультирование для несовершеннолетних и родителей, OÜ CORRIGO. Психологическое консультирование. Услуга бесплатная. Для регистрации на услугу звонить по тел. 3331115.