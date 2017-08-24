TAI: новый ласнамяэский обменник шприцев могут открыть в районе улиц Сели или Паэ

В сентябре ласнамяэским колющимся наркоманам по-прежнему придется ездить через весь город, чтобы обменять грязные шприцы — на чистые. Например, на коплискую улицу Ситси — в новый обменник, который распахнет двери в ближайшие недели. Но скоро центр снижения вреда, как называет это заведения Институт развития здоровья (TAI), планируется открыть где-то около Паэ или Сели. Точный адрес пока неизвестен, как и дата открытия.

В мае нынешнего года Eesti Päevaleht писала: ”Первый такой пункт — в Ласнамяэ — планируется открыть уже осенью сего года. Точных адресов газете выяснить не удалось”.

Консультации начались

Пресс-секретарь Института развития здоровья Геа Отса рассказала Delfi, что TAI может разом открыть лишь один центр снижения вреда, поэтому Ласнамяэ займутся тогда, когда центр на Ситси уже начнет работу. А сейчас начались первые консультации по поиску подходящего помещения в Ласнамяэ.

Также Отса добавила, что пункт обмена шприцев на Ситси они планируют открыть в течение сентября. Напомним, что это решение вызвало шквал критики как со стороны районной управы Пыхья-Таллинна, так и со стороны местных жителей.

Переговоры по поводу открытия нового пункта в Ласнамяэ институт ведет переговоры с мэрией и управой района. Отса добавила, что на данный момент прошли лишь ”очень начальные” консультации, и о конкретных адресах еще речи не шло.

По словам пресс-секретаря Ласнамяэской районной управы Ольги Нигровской, тему открытия пунктов с ними пока никто не обсуждал. ”Институт развития здоровья не обращался в управу по поводу открытия выше названных пунктов, и ни одной встречи на эту тему в управе не было”, — заверила Нигровская.

Сели и/или Паэ?

В октябре прошлого года Delfi писал, что, по некоторым оценкам, в Ласнамяэ проживает около 1800 колющихся наркоманов, то есть 33% от всех колющихся наркоманов столицы. Большая часть живет и передвигается на улицах Сели, Паэ и Сикупилли. Так как недалеко от Сикупилли уже есть пункт обмена, то дополнительные пункты необходимо открыть в непосредственно близости от первых двух улиц.

”Да, наш анализ рисков показал, что больше всего колющихся наркоманов — в районах Сели и Паэ, поэтому необходимо создать центр снижения вреда именно в этих районах. Это не означает, что обязательно на улице Сели или на Паэ, но в этой местности”, — поведала Отса.

По оценкам института, всего в Таллинне проживают около 5500 колющихся наркоманов. По словам Нигровской, TAI планирует открыть центры снижения вреда по всему городу.