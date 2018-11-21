21.11.2018, 09:57

TAI: не лечите жизненные проблемы пьянством — вы можете попасть в заколдованный круг алкоголя!

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rus.delfi.ee
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Fotolavastus
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Расстройства психического здоровья и злоупотребление алкоголем часто идут рука об руку. В ходе исследований в Эстонии выяснилось, что между употреблением алкоголя и ухудшением здоровья есть четкая взаимосвязь.


Если разрушающее действие алкоголя на печень хорошо известно, то люди меньше знают о том, что употребление алкоголя вызывает и проблемы с психическим здоровьем — стресс, тревожность и депрессию. Все эти проблемы начинаются незаметно и коварно. В равной опасности находятся как сосед, которого все знают как заядлого пьяницу, так и хороший работник, который каждый вечер для расслабления и снятия стресса выпивает банку-другую пива, или мать семейства, которая после укладывания ребенка вознаграждает себя бокалом вина. Причем особенно опасно так называемое ”бытовое”, то есть ежедневное, употребление алкоголя. В этом случае часто не замечают, как это становится привычкой, без которой не проходит ни дня, и что употребляемые количества алкоголя уже начали расти.

Трудно сказать, что появляется раньше — депрессия, стресс и тревожность или же проблемы с алкоголем. Возможно, одновременно человек ”лечит” алкоголем печаль и одиночество и постепенно приобретает зависимость. Но может быть и наоборот — кто-то часто выпивает, и это наносит вред мозгу таким образом, что человек становится более восприимчивым к депрессии и тревожным расстройствам.

Алкоголю даже приписывается, так называемый, терапевтический эффект — будто бы он помогает забыть беспокоящие мысли, приглушить эмоции, облегчить одиночество и даже создать дружеские отношения. На самом деле это — коварная обманчивая иллюзия, которая разрушится как только человек пересечет тончайшую границу между умеренным и чрезмерным потреблением. Тогда первоначально ”лекарственное” средство начинает, наоборот, беспощадно усугублять и без того плохое самочувствие и всевозможные проблемы.

Если вместо решения проблем ”лечить” свои заботы и неуверенность алкоголем, тогда на втором плане останется решение настоящих проблем. В худшем случае злоупотребление алкоголем даже добавит проблем. Например, проблема заключается в финансовых сложностях или плохих отношениях с коллегами. Казалось бы, хорошее оправдание для выпивки — ”хочу расслабиться и забыть обо всей этой ерунде!”. Проснувшись же утром, человек обнаруживает, что ничего не изменилось. Более того — денежные проблемы, вероятно, еще больше углубились, а в худшем случае выпивка начнет мешать и выходам на работу.

Отрицательные эмоции, бытовые заботы и повседневный стресс очень, конечно, очень неприятны, но неизбежно возникают в жизни. С ними нужно научиться справляться, и все мы, хоть и по-разному — кто-то лучше, кто-то чуть хуже — можем справиться с ними. То, как вы переносите стресс и отрицательные чувства, вы можете узнать, если протестируете свое эмоциональное самочувствие здесь.

В ноябре под эгидой Института развития здоровья проходит кампания, нацеленная на демонстрацию связи между употреблением алкоголя и психическими расстройствами. О связи между алкоголем и психическим здоровьем можно узнать подробнее здесь. Кампания финансируется Европейским социальным фондом.

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