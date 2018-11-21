TAI: не лечите жизненные проблемы пьянством — вы можете попасть в заколдованный круг алкоголя!



Если разрушающее действие алкоголя на печень хорошо известно, то люди меньше знают о том, что употребление алкоголя вызывает и проблемы с психическим здоровьем — стресс, тревожность и депрессию. Все эти проблемы начинаются незаметно и коварно. В равной опасности находятся как сосед, которого все знают как заядлого пьяницу, так и хороший работник, который каждый вечер для расслабления и снятия стресса выпивает банку-другую пива, или мать семейства, которая после укладывания ребенка вознаграждает себя бокалом вина. Причем особенно опасно так называемое ”бытовое”, то есть ежедневное, употребление алкоголя. В этом случае часто не замечают, как это становится привычкой, без которой не проходит ни дня, и что употребляемые количества алкоголя уже начали расти.

Трудно сказать, что появляется раньше — депрессия, стресс и тревожность или же проблемы с алкоголем. Возможно, одновременно человек ”лечит” алкоголем печаль и одиночество и постепенно приобретает зависимость. Но может быть и наоборот — кто-то часто выпивает, и это наносит вред мозгу таким образом, что человек становится более восприимчивым к депрессии и тревожным расстройствам.

Алкоголю даже приписывается, так называемый, терапевтический эффект — будто бы он помогает забыть беспокоящие мысли, приглушить эмоции, облегчить одиночество и даже создать дружеские отношения. На самом деле это — коварная обманчивая иллюзия, которая разрушится как только человек пересечет тончайшую границу между умеренным и чрезмерным потреблением. Тогда первоначально ”лекарственное” средство начинает, наоборот, беспощадно усугублять и без того плохое самочувствие и всевозможные проблемы.