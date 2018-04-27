TAI: Когда стоит обсудить с семейным врачом или сестрой тему потребления алкоголя?

Обсуждение с семейным врачом или семейной сестрой темы потребления алкоголя является столь же естественным, что и получение консультации по поводу других тем, связанных со здоровьем. Почему?

Потому что потребление алкоголя связано с довольно многими состояниями здоровья, болезнями и несчастными случаями. Сам человек может не замечать этих связей или даже не понимать, что объем потребляемого им алкоголя может подвергать опасности его здоровье.

Чтобы оценить свое потребление алкоголя, мы советуем заполнить тест AUDIT, который доступен для всех здесь. В соответствии с результатами теста можно при необходимости проконсультироваться с семейной сестрой или семейным врачом о своих привычках потребления алкоголя и рисках, связанных со здоровьем.

Посмотрите видео, в котором семейный врач Катрин Мартинсон рассказывает, как можно оценить свое потребление алкоголя и связанные с этим риски, и когда необходимо обратиться за консультацией к семейному врачу или сестре.