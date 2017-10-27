27.10.2017, 11:17

ТАБЛИЦЫ: Госэкзамены 2017: как в разных школах сдали математику и эстонский

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rus.delfi.ee
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Tallinna Reaalkool
Tänavu oli nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksami kõrgeim tulemus Tallinna reaalkoolisFoto: Sven Arbet

Три года подряд самые лучшие результаты государственного экзамена по т. н. широкому курсу математики показывали ученики Нарвского языкового лицея, однако в этом году пальма первенства оказалась у Таллиннской реальной школы со средним результатом в 89,3 пункта.

Результаты по широкой математике:

По узкой математике лучшим стал Таллиннский английский колледж с 91,4 пунктов на 10 абитуриентов.

ТОП

Государственный экзамен по эстонскому языку в этом году лучше всего сдали ученики Таллиннской реальной школы.

Лучшие результаты по эстонскому языку как иностранному показала Кейлаская школа с 92,6 пунктов. За ней следуют Таллиннская гуманитарная школа и Таллиннская Мустамяэская гуманитарная гимназия. Средний балл на экзамене по эстонскому как иностранному составил 60,2 пункта.

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