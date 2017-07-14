ТАБЛИЦА: Всемирный индекс благотворительности выставляет эстонцев бессердечными скупердяями

Согласно проведенному британской организацией Charities Aid Foundation (CAF) исследованию благотворительности, Эстония по всем показателям находится в конце охватывающего 140 стран рейтинга, пишет Eesti Päevaleht.

Чаще всего на благие дела тратятся жители самой бедной страны мира — Мьянмы. По словам авторов рапорта, такое положение дел наглядно иллюстрирует, что благотворительность по силам не только богатым. Второе место занимают США, где 73% респондентов за последний месяц жертвовали деньги на благотворительность и 44% — занимались волонтерской работой.

Эстония занимает в таблице лишь 118 место. Советника президента по вопросам гражданского общества Урмо Кюбара такое положение дел не удивляет. ”По сравнению с большинством других стран в Эстонии жертвуют мало. Можно было бы жертвовать больше, делать это чаще и в виде более крупных сумм. Факторами, содействующими благотворительности, являются религия и наличие семьи/детей, а это в Эстонии бешеной популярностью не пользуется”, — поясняет он.

Heategevusedetabelis on eestlased tagumises otsas.

По его словам, поднять уровень благотворительности можно было бы при помощи свободных объединений. Хорошими примерами с этой точки зрения служат Kingitud Elu и SOS Lasteküla. Несмотря на не очень радужное положение дел, тенденция показывает рост количества жертвователей. Это подтверждают и данные Налогово-таможенного департамента: в последние пять лет число мелких жертвователей среди частных лиц выросло и рост был значительно более быстрым, чем среди предпринимателей. Так, количество меценатов-частников за пять лет увеличилось на 64%, а пожертвованная сумма — на 60%. Количество занимающихся благотворительностью предприятий выросло за то же время на 32%, сумма — на 21%.

Более высокие позиции в составляемой ежегодно таблице CAF традиционно занимают либо наиболее зажиточные, либо наиболее религиозные страны. Самым распространенным способом благотворительности является помощь чужим людям. По этому пункту второй год подряд на первом месте находится Ирак. Высокие места занимают и другие нестабильные страны: Ливия, Сомали, Нигерия. Это показывает, что в трудные времена люди стремятся помогать друг другу. Эстония по данному показателю находится на 122 месте.