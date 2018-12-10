ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии

Незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии.

Похоже, в ОЛПЭ сейчас царит полное разногласие, поскольку однопартийцы в последние дни активно исключают друг друга из Коммерческого регистра.

Доходило до того, что за один день олпэшники исключали члена, принимали обратно и снова исключали.