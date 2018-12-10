10.12.2018, 13:57

ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии

 (23)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 5
Vasakpartei kongress
Vasakpartei kongressFoto: Raul Mee

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря.

Незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии.

Похоже, в ОЛПЭ сейчас царит полное разногласие, поскольку однопартийцы в последние дни активно исключают друг друга из Коммерческого регистра.

Доходило до того, что за один день олпэшники исключали члена, принимали обратно и снова исключали.

ОЛПЭ
Infogram
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии