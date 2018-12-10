ТАБЛИЦА: Вошел-вышел! Политики из ОЛПЭ активно исключают друг друга из партии

8 декабря члены Объединенной левой партии Эстонии собрались в столичной гостинице Tallink Spa & Conference Hotel для проведения внутрипартийного мероприятия. Согласно данным Коммерческого регистра, все они — теперь уже бывшие члены партии. Многие из них были приняты и исключены из партии одним и тем же числом — 8 декабря.
Незадолго до этого члены ОЛПЭ, но уже из другого "лагеря", тоже проводили собрание. Как первые, так и вторые заявили, что проводят съезд партии.
Похоже, в ОЛПЭ сейчас царит полное разногласие, поскольку однопартийцы в последние дни активно исключают друг друга из Коммерческого регистра.
Доходило до того, что за один день олпэшники исключали члена, принимали обратно и снова исключали.