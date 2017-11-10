ТАБЛИЦА: В следующем году заканчивается срок полномочий каждого четвертого высокопоставленного госчиновника

Принятой в 2013 году поправкой к закону должности 96 находящихся на государственной службе руководителей высшего звена сделали срочными. В будущем году заканчивается срок полномочий 26 из них, пишет Eesti Päevaleht.

Это означает, что работающая при Госканцелярии комиссия по выбору руководителей высшего звена в следующем году должна будет организовать сразу множество конкурсов, чтобы найти вице-канцлеров министерств и генеральных директоров разных государственных департаментов. Также заканчивается срок полномочий командующего Силами обороны Рихо Терраса, гендиректора КаПо Арнольда Синисалу и гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

Дольше всех — с 2003 года — в одной и той же должности находится госсекретарь Хейки Лоот. Также большой стаж у гендиректора Департамента сельскохозяйственных регистров и информации Яана Калласа и гендиректора Инспекции окружающей среды Пеэтера Волкова — с 2007 года, гендиректора Инспекции по защите данных Вильяра Пеэпа — с 2008 года, гендиректора Департамента защиты прав потребителей Андреса Соонисте — с 2009 года.

Graafika: Toom Tragel

Ни одному нынешнему руководителю, конечно, не запрещено снова претендовать на свою должность, и некоторые, очевидно, останутся на своих должностях, или должности перераспределят между кандидатами.

Очевидно, все 26 должностей комиссия по выбору все-таки не заполнит, потому что не на каждую должность нужно организовывать открытый конкурс. На должности руководителей учреждений безопасности и командующего Силами обороны конкурсы не организовывают. Закон позволяет назначить на должность без конкурса гендиректора Департамента полиции и погранохраны и гендиректора Спасательного департамента, а также канцлеров министерств.