ТАБЛИЦА: В Рийгикогу поставили заслон плану реформистов перевести все образование на эстонский язык

Согласно замыслу реформистов, парламент мог бы обратиться к правительству с предложением о введении "единого и эстоноязычного дошкольного и школьного образования", передает rus.err.ee.

Однако для того, чтобы такое предложение было бы сделано, не хватило всего одного голоса. Идею бывшего министра образования Юргена Лиги поддержали 50 депутатов.