ТАБЛИЦА: В Рийгикогу поставили заслон плану реформистов перевести все образование на эстонский язык

|
Название
|
Постановление
|
Фракция
|
Арто Аас
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Юри Адамс
|
За
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Райво Аэг
|
Отсутствует
|
Фракция Isamaa
|
Йоко Алендер
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Криста Ару
|
Отсутствует
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Пеэп Ару
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Майре Аунасте
|
Отсутствует
|
Фракция Isamaa
|
Дмитрий Дмитриев
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Энн Ээсмаа
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Пеэтер Эрнитс
|
За
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Хельмут Халлемаа
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Ханнес Хансо
|
Воздержался
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Моника Хауканымм
|
За
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Мартин Хельме
|
Отсутствует
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Март Хельме
|
За
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Андрес Херкель
|
За
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Ольга Иванова
|
Отсутствует
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Юри Яансон
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Тоомас Юргенстейн
|
За
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Тийна Кангро
|
За
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Яанус Карилаид
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Уно Каскпейт
|
За
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Лийна Керсна
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Йоханнес Керт
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Тоомас Кивимяги
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Айвар Кокк
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Михаил Корб
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Валерий Корб
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Сирет Котка-Репинская
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Игорь Кравченко
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Урмас Круузе
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Тармо Круузимяэ
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Кальви Кыва
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Кюллики Кюбарсепп
|
Отсутствует
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Хельмен Кютт
|
Не голосовал
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Антс Лаанеотс
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Калле Лаанет
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Виктория Ладынская-Кубитс
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Марис Лаури
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Хеймар Ленк
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Юрген Лиги
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Оудекки Лооне
|
ПротивПротив
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Инара Луйгас
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Лаури Луйк
|
Отсутствует
|
Фракция Партии реформ
|
Айн Лутсепп
|
За
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Яак Мадисон
|
За
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Яанус Марранди
|
Не голосовал
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Энн Мери
|
За
|
Фракция Свободной партии Эстонии
|
Андрес Метсоя
|
Отсутствует
|
Фракция Isamaa
|
Кристен Михал
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Марко Михкельсон
|
За
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Марианне Микко
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Мадис Миллинг
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Ааду Муст
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Меэлис Мялберг
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Эйки Нестор
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Март Нутть
|
Отсутствует
|
Фракция Isamaa
|
Евгений Осиновский
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Аннели Отт
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Ээви Паасмяэ
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Калле Паллинг
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Урве Пало
|
За
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Тоомас Паур
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Кейт Пентус-Розиманнус
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Ханно Певкур
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Хельо Пикхоф
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Барби Пильвре
|
Не голосовал
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Марко Померантс
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Хейди Пурга
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Райво Пылдару
|
За
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Хенн Пыллуаас
|
За
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Мати Райдма
|
Отсутствует
|
Фракция Партии реформ
|
Лайне Рандъярв
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Валдо Рандпере
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Таави Рыйвас
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Керсти Сарапуу
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Эрки Сависаар
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Хелир-Валдор Сеэдер
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Свен Сестeр
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Прийт Сибул
|
За
|
Фракция Isamaa
|
Арно Сильд
|
Отсутствует
|
Фракция Эстонской консервативной народной партии
|
Михаил Стальнухин
|
ПротивПротив
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Анне Суллинг
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Мярт Сультс
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Айвар Сурва
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Айвар Сыэрд
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Танель Талве
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Артур Тальвик
|
Отсутствует
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Карин Таммемяги
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Тийт Терик
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Урве Тийдус
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Вилья Сависаар-Тоомаст
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Терье Трей
|
За
|
Фракция Партии реформ
|
Маргус Цахкна
|
Отсутствует
|
Депутаты, не входящие во фракции
|
Марика Туус-Лауль
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Райнер Вакра
|
Отсутствует
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Виктор Васильев
|
Не голосовал
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Владимир Вельман
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Тоомас Витсут
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии
|
Харди Вольмер
|
Воздержался
|
Фракция Социал-демократической партии
|
Тоомас Вяйнасте
|
Отсутствует
|
Фракция Центристской партии Эстонии