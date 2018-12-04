04.12.2018, 15:53

ТАБЛИЦА: В Рийгикогу поставили заслон плану реформистов перевести все образование на эстонский язык

 (14)
rus.delfi.ee
EST 4
Riigikogu saal
Riigikogu saalFoto: Tiit Blaat

Во вторник, 4 декабря, Рийгикогу не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школах страны на эстонский язык обучения.

Согласно замыслу реформистов, парламент мог бы обратиться к правительству с предложением о введении "единого и эстоноязычного дошкольного и школьного образования", передает rus.err.ee.

Однако для того, чтобы такое предложение было бы сделано, не хватило всего одного голоса. Идею бывшего министра образования Юргена Лиги поддержали 50 депутатов.

Название

Постановление

Фракция

Арто Аас

За

Фракция Партии реформ

Юри Адамс

За

Фракция Свободной партии Эстонии

Райво Аэг

Отсутствует

Фракция Isamaa

Йоко Алендер

За

Фракция Партии реформ

Криста Ару

Отсутствует

Фракция Свободной партии Эстонии

Пеэп Ару

За

Фракция Партии реформ

Майре Аунасте

Отсутствует

Фракция Isamaa

Дмитрий Дмитриев

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Энн Ээсмаа

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Пеэтер Эрнитс

За

Депутаты, не входящие во фракции

Хельмут Халлемаа

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Ханнес Хансо

Воздержался

Фракция Социал-демократической партии

Моника Хауканымм

За

Депутаты, не входящие во фракции

Мартин Хельме

Отсутствует

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Март Хельме

За

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Андрес Херкель

За

Фракция Свободной партии Эстонии

Ольга Иванова

Отсутствует

Депутаты, не входящие во фракции

Юри Яансон

За

Фракция Партии реформ

Тоомас Юргенстейн

За

Фракция Социал-демократической партии

Тийна Кангро

За

Депутаты, не входящие во фракции

Яанус Карилаид

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Уно Каскпейт

За

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Лийна Керсна

За

Фракция Партии реформ

Йоханнес Керт

За

Фракция Партии реформ

Тоомас Кивимяги

За

Фракция Партии реформ

Айвар Кокк

За

Фракция Isamaa

Михаил Корб

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Валерий Корб

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Сирет Котка-Репинская

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Игорь Кравченко

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Урмас Круузе

За

Фракция Партии реформ

Тармо Круузимяэ

За

Фракция Isamaa

Кальви Кыва

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Кюллики Кюбарсепп

Отсутствует

Фракция Свободной партии Эстонии

Хельмен Кютт

Не голосовал

Фракция Социал-демократической партии

Антс Лаанеотс

За

Фракция Партии реформ

Калле Лаанет

За

Фракция Партии реформ

Виктория Ладынская-Кубитс

За

Фракция Isamaa

Марис Лаури

За

Фракция Партии реформ

Хеймар Ленк

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Юрген Лиги

За

Фракция Партии реформ

Оудекки Лооне

ПротивПротив

Фракция Центристской партии Эстонии

Инара Луйгас

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Лаури Луйк

Отсутствует

Фракция Партии реформ

Айн Лутсепп

За

Фракция Свободной партии Эстонии

Яак Мадисон

За

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Яанус Марранди

Не голосовал

Фракция Социал-демократической партии

Энн Мери

За

Фракция Свободной партии Эстонии

Андрес Метсоя

Отсутствует

Фракция Isamaa

Кристен Михал

За

Фракция Партии реформ

Марко Михкельсон

За

Депутаты, не входящие во фракции

Марианне Микко

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Мадис Миллинг

За

Фракция Партии реформ

Ааду Муст

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Меэлис Мялберг

За

Фракция Партии реформ

Эйки Нестор

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Март Нутть

Отсутствует

Фракция Isamaa

Евгений Осиновский

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Аннели Отт

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Ээви Паасмяэ

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Калле Паллинг

За

Фракция Партии реформ

Урве Пало

За

Депутаты, не входящие во фракции

Тоомас Паур

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Кейт Пентус-Розиманнус

За

Фракция Партии реформ

Ханно Певкур

За

Фракция Партии реформ

Хельо Пикхоф

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Барби Пильвре

Не голосовал

Фракция Социал-демократической партии

Марко Померантс

За

Фракция Isamaa

Хейди Пурга

За

Фракция Партии реформ

Райво Пылдару

За

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Хенн Пыллуаас

За

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Мати Райдма

Отсутствует

Фракция Партии реформ

Лайне Рандъярв

За

Фракция Партии реформ

Валдо Рандпере

За

Фракция Партии реформ

Таави Рыйвас

За

Фракция Партии реформ

Керсти Сарапуу

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Эрки Сависаар

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Хелир-Валдор Сеэдер

За

Фракция Isamaa

Свен Сестeр

За

Фракция Isamaa

Прийт Сибул

За

Фракция Isamaa

Арно Сильд

Отсутствует

Фракция Эстонской консервативной народной партии

Михаил Стальнухин

ПротивПротив

Фракция Центристской партии Эстонии

Анне Суллинг

За

Фракция Партии реформ

Мярт Сультс

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Айвар Сурва

За

Фракция Партии реформ

Айвар Сыэрд

За

Фракция Партии реформ

Танель Талве

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Артур Тальвик

Отсутствует

Депутаты, не входящие во фракции

Карин Таммемяги

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Тийт Терик

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Урве Тийдус

За

Фракция Партии реформ

Вилья Сависаар-Тоомаст

За

Фракция Партии реформ

Терье Трей

За

Фракция Партии реформ

Маргус Цахкна

Отсутствует

Депутаты, не входящие во фракции

Марика Туус-Лауль

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Райнер Вакра

Отсутствует

Фракция Социал-демократической партии

Виктор Васильев

Не голосовал

Фракция Центристской партии Эстонии

Владимир Вельман

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Тоомас Витсут

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии

Харди Вольмер

Воздержался

Фракция Социал-демократической партии

Тоомас Вяйнасте

Отсутствует

Фракция Центристской партии Эстонии
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