24.03.2017, 18:00

ТАБЛИЦА: Шесть депутатов Рийгикогу в прошлом году использовали компенсации расходов на 100%


Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Riigikogu aseesimeeste valimine
Riigikogu Foto: Ilmar Saabas

Опубликованы данные о компенсациях расходов Рийгикогу за прошлый год. Всего на компенсации расходов депутатов парламента было потрачено более миллиона евро.

Компенсации расходов депутатов Рийгикогу (фракции и депутаты):

Компенсации расходов депутатов Рийгикогу по видам (транспорт, связь и почтовые расходы, командировки, проживание, канцелярские расходы, обучение, переводческие услуги, представительские расходы и прием):

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