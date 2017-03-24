ТАБЛИЦА: Шесть депутатов Рийгикогу в прошлом году использовали компенсации расходов на 100%

Опубликованы данные о компенсациях расходов Рийгикогу за прошлый год. Всего на компенсации расходов депутатов парламента было потрачено более миллиона евро.
Компенсации расходов депутатов Рийгикогу (фракции и депутаты):
Компенсации расходов депутатов Рийгикогу по видам (транспорт, связь и почтовые расходы, командировки, проживание, канцелярские расходы, обучение, переводческие услуги, представительские расходы и прием):
Jõhvi, Дом, 70 000 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
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