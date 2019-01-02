ТАБЛИЦА| Новый прейскурант штрафов: сколько придется выложить за небольшие правонарушения

Сокращенное производство применяется в случае двадцати менее серьезных правонарушений, большинство из которых связано с дорожным движением. За эти двадцать нарушений человеку в дальнейшем будут назначать штраф, сумма которого конкретно определена для каждого правонарушения. Сумма штрафа будет близка по величине к прежнему среднему штрафу за конкретное нарушение.

Если сегодня среднее производство о правонарушении занимает около 20 минут, то сокращенное производство уменьшит его почти до 5 минут.

В отличие от других наказаний за правонарушения, за таким штрафом не следует отметка в регистре наказаний.

Для того, чтобы полиция могла применить сокращенное производство, нарушитель должен быть согласен с тем, что он совершил правонарушение. Сокращенное производство нельзя применить, если полиция обнаружит разом несколько нарушений, например, отсутствие техосмотра и опасный обгон. В таких случаях последует производство на тех же основаниях, как и раньше. Решение по сокращенному производству человек имеет право оспорить в течение 15 дней, и тогда выяснение случившегося продолжится в рамках общего производства.