02.01.2019, 17:50

ТАБЛИЦА| Новый прейскурант штрафов: сколько придется выложить за небольшие правонарушения

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rus.delfi.ee
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Rahatähed, vaesus, rikkus
Rahatähed, vaesus, rikkusFoto: Tiit Blaat

Вступившие в силу с этого года изменения в законе позволяют полиции в случае многих менее серьезных нарушений применять сокращенное производство, что сэкономит время полицейских и уменьшит общую криминализацию.

Сокращенное производство применяется в случае двадцати менее серьезных правонарушений, большинство из которых связано с дорожным движением. За эти двадцать нарушений человеку в дальнейшем будут назначать штраф, сумма которого конкретно определена для каждого правонарушения. Сумма штрафа будет близка по величине к прежнему среднему штрафу за конкретное нарушение.

Если сегодня среднее производство о правонарушении занимает около 20 минут, то сокращенное производство уменьшит его почти до 5 минут.

В отличие от других наказаний за правонарушения, за таким штрафом не следует отметка в регистре наказаний.

Для того, чтобы полиция могла применить сокращенное производство, нарушитель должен быть согласен с тем, что он совершил правонарушение. Сокращенное производство нельзя применить, если полиция обнаружит разом несколько нарушений, например, отсутствие техосмотра и опасный обгон. В таких случаях последует производство на тех же основаниях, как и раньше. Решение по сокращенному производству человек имеет право оспорить в течение 15 дней, и тогда выяснение случившегося продолжится в рамках общего производства.

В случае сокращенного производства обычно оформляют только один документ — решение по сокращенному производству — и с согласия человека передают его ему в электронном виде, причем в этом случае человек ставит подпись прямо на дисплее в полицейской машине.

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