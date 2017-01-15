В прошедшем году в Рийгикогу было 120 заседаний. На всех этих заседаниях побывали всего пять депутатов. А самые злостные "прогульщики" не приняли участие аж в 30 заседаниях - таких депутатов, которые отсутствовали на каждом четвертом заседании, было двое.

В прошлом году прилежнее всего посещали заседания Рийгикогу Прийт Сибул (IRL), Меэлис Мялберг (Партия реформ), Виктор Васильев, Мярт Сультс (оба Центристская партия) и Криста Ару (Свободная партия), которые не пропустили ни одного заседания из 120.

Чаще всего отсутствовали Марко Михкельсон и Юри Адамс, которых не было на каждом четвертом заседании, то есть они приняли участие в 90 заседаниях и пропустили 30.

Отдельный феномен — депутаты, которые были членами Рийгикогу столь короткое время, что могли участвовать только в отдельных заседаниях. Например, замещающая Юхана Партса Тийна Кангро (IRL), которая в прошлом году успела поучаствовать только в одном, самом последнем заседании.