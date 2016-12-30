ТАБЛИЦА: Кто из депутатов активнее всех выступал в Рийгикогу в этом году(14)
В этом году в Рийгикогу активнее всех выступал с речами Мартин Хельме (EKRE), оживленнее всех задавал вопросы Пеэтер Эрнитс (Центристская партия), и больше всего речей и вопросов вместе было у Андреса Херкеля (Свободная партия).
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