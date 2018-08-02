02.08.2018, 12:32

ТАБЛИЦА: Финны, латыши или россияне? Кто чаще всего лихачит на дорогах Эстонии

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rus.delfi.ee
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Läti numbrimärgiga auto ning kiiruskaamera Libatses Pärnu maanteel.
Läti numbrimärgiga auto ning kiiruskaamera Libatses Pärnu maanteel.Foto: Sven Arbet

Из данных статистики Департамента полиции и погранохраны следует, что из иностранцев чаще всего на дорогах Эстонии превышают скорость финны, латыши и россияне, пишет Maaleht.

Автомобилями с финскими номерами было совершено 9,3% всех скоростных нарушений, автомобилями с латвийскими — 6,1%. При расчетах во внимание принимались лишь автомобили с номерами стран-участниц ЕС.

По оценке департамента, на третьем месте расположились российские авто, но точной статистики нет ввиду отсутствия эффективных способов востребования штрафов с зарегистрированных в третьих странах автомобилей.

Смотрите таблицу!

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