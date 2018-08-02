ТАБЛИЦА: Финны, латыши или россияне? Кто чаще всего лихачит на дорогах Эстонии

Из данных статистики Департамента полиции и погранохраны следует, что из иностранцев чаще всего на дорогах Эстонии превышают скорость финны, латыши и россияне, пишет Maaleht.

Автомобилями с финскими номерами было совершено 9,3% всех скоростных нарушений, автомобилями с латвийскими — 6,1%. При расчетах во внимание принимались лишь автомобили с номерами стран-участниц ЕС.

По оценке департамента, на третьем месте расположились российские авто, но точной статистики нет ввиду отсутствия эффективных способов востребования штрафов с зарегистрированных в третьих странах автомобилей.

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