Организация Transparency International ежегодно составляет мировой индекс восприятия коррупции. В этом году Эстония, как и в прошлом, набрала в индексе 70 пунктов, но поднялась в списке на 22 место, то есть на одно место выше.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) рассчитывается и публикуется ежегодно с 1995 года. ИВК составляется на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах. Опросы проводят независимые экспертные организации, которые занимаются анализом госуправления или бизнес-климата, пишет transparency.org.ru.

На основе этой информации 176 стран мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — наименьший.

В этот раз результат Эстонии составил 70 пунктов, что ставит Эстонию на первое место среди всех других стран постсоветского пространства.

В первой тройке находятся Дания (90), Новая Зеландия (90) и Финляндия (89). Швеция заняла четвертое место (88), Литва — 38 место (59), Латвия — 44 место (57), а Россия находится н далеком 131 место (29). При этом Россия набрала столько же пунктов, как и Иран, Казахстан, Непал и Украина.

В первой тройке находятся Дания (90), Новая Зеландия (90) и Финляндия (89). Согласно оценке Transparency International, самые коррумпированные страны мира — Северная Корея (12), Южный Судан (11) и Сомали (10).

Несмотря на данный показатели Эстонии, согласно статистике Министерства юстиции, в 2016 году в стране было зарегистрировано 557 связанных с коррупцией преступлений, что является самым высоким показателем за все время. К примеру, в 2014 их было 355, в 2015 — 450. Большая часть — 64% — была связана со взяточничеством.

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