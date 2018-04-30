ТАБЛИЦА: Эстония по-прежнему является самой вестернизированной страной на всем постсоветском пространстве

Анатолий Моткин, основатель и президент StrategyEast, объясняет цель этого исследования:

”Во-первых, наша цель — помочь постсоветским странам эффективно справляться с проблемами, которые стоят перед ними в процессе восстановления своих государств и институтов после распада Советского Союза. Во-вторых, мы хотим привлечь внимание международного сообщества к этому важному, но геополитически уязвимому региону”.

Graafik

Западные нормы и идеалы

”Каждая страна набирает определенные баллы и по ним страны делятся на четыре категории: ”подлинно прозападные”, ”декларативно прозападные”, ”балансирующие прагматики” и ”неприступные крепости”. Некоторые страны, такие как Эстония, Латвия и Литва, уже успешно внедрили реформы, которые позволили им считаться ”подлинно прозападными”. Другие, такие как Украина, Грузия и Молдова, уверенно идут по пути вестернизации; однако показывают не систематичный и недостаточный прогресс. Остальные страны предпочитают балансировать между интересами Запада и России либо максимально закрываются от любого внешнего влияния ”, — говорит Леонид Литра, старший научный сотрудник Центра” Новая Европа ”, один из авторов отчета.