ТАБЛИЦА: Эстония по-прежнему является самой вестернизированной страной на всем постсоветском пространстве

Согласно исследованию американского центра политических исследований, самой ”западной” страной из всех стран постсоветского пространства является Эстония.
Первый ежегодный ”Индекс вестернизации-2018” был выпущен StrategEast вместе с экспертами Центра ”Новая Европа”. Вестернизация (от англ. Western — западный) — заимствование западноевропейского или англо-американского образа жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распространение западных ценностей по всему миру, пишет expert.ua.
Индекс измеряет степень успешного внедрения западных стандартов и ценностей в 14 постсоветских странах (за исключением России).
Индекс измеряет степень вестернизации по пяти ключевым областям:
- Политическая вестернизация
- Экономическая вестернизация
- Юридическая вестернизация
- Языковая и культурная вестернизация
- Вестернизация образа жизни
Анализ проводится экспертами на местном уровне в каждой стране.