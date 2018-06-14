14.06.2018, 18:05

Таави Рыйвасу и Калле Паллингу присвоили звание младшего лейтенанта

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogule
Taavi RõivasFoto: Taavi Sepp

Депутаты Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас и Калле Паллинг получили воинское звание младшего лейтенанта.

Это следует из приказа президента Эстонии Керсти Кальюлайд о присвоении воинских званий военнослужащим действительной службы и резервистам, опубликованном накануне на президентском веб-сайте, передает rus.err.ee.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил в первой половине 2017 года, что он записался на курсы офицеров резерва вместе с социал-демократом Ханнесом Хансо (министром обороны во втором правительстве Рыйваса) и своим однопартийцем Калле Паллингом.

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