Таави Рыйвасу и Калле Паллингу присвоили звание младшего лейтенанта

Депутаты Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас и Калле Паллинг получили воинское звание младшего лейтенанта.

Это следует из приказа президента Эстонии Керсти Кальюлайд о присвоении воинских званий военнослужащим действительной службы и резервистам, опубликованном накануне на президентском веб-сайте, передает rus.err.ee.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил в первой половине 2017 года, что он записался на курсы офицеров резерва вместе с социал-демократом Ханнесом Хансо (министром обороны во втором правительстве Рыйваса) и своим однопартийцем Калле Паллингом.